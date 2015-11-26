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ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты должен поддерживать своего президента»



Бывший гитарист KISS Ace Frehley дал интервью для подкаста "Juliet: Unexpected". Выдержки из беседы представлены ниже.



О том, что заставило бы его согласиться принять участие в прощальном туре KISS "End Of The Road":



«Единственный вариант, который я готов был бы рассмотреть, — это возвращение на место Tommy [Thayer'a]. Он занял моё место — это персонаж, который придумал я. Он по большому счёту подходит к этой роли формально, но единственный вариант, который бы я рассмотрел, — замена Tommy и возвращение моего трона. Во-вторых, я хотел бы получить чек на крупную сумму, потому что я думаю, что заслуживаю этого... Я не думаю, что Paul [и Gene] собираются сделать меня равным партнёром. Я ушёл давным-давно, и в тот момент я был равным партнёром. С тех пор эти ребята заправляли делами, и они фанаты контроля, поэтому они всегда будут командовать парадом с этого момента и до конца времён. В последнем реюнион-туре я был нанятым музыкантом — в каком-то смысле вольным стрелком, — хотя на сцене мы все выглядели так, как будто "один за всех и все за одного"».



О Simmons'е, Stanley и трезвости:



«Я думаю, что Paul и Gene, когда я уходил из группы в последний раз, и меня одолевали наркотики и алкоголь, они, вероятно, думали, что я просто уйду в тень и, возможно, умру от передоза или исчезну. В итоге я стал вести трезвый образ жизни, и я вернулся сильнее и успешнее, чем когда-либо... Они были правы во многих вещах. Сегодня я нетерпим к пьяным людям, которые находятся рядом со мной. Для меня это люди из ада, если можно так сказать. Я понимаю это, но мне потребовалось время, чтобы понять».



О том, была ли трезвость катализатором недавнего решения заменить участников его сольной гастрольной группы:



«Да. По крайней мере, один из них пропускал полёты на каждом втором шоу, и его игра начала ухудшаться. У меня нет терпимости к этому. Я признанная суперзвезда, поэтому, если ты хочешь играть со мной, ты должен играть по правилам, или ты не будешь рядом со мной».



О политике:



«Я ненавижу политику. Я не люблю говорить о политике, и я не думаю, что политика и музыка имеют что-то общее. Я действительно не одобряю музыкантов, которые поднимаются на трибуну и начинают говорить о президенте или жаловаться на что-либо... Я думаю, что это неподобающе. Я артист. У меня нет оснований заниматься политикой. Позвольте мне играть на гитаре, писать песни и развлекать людей. Это моя работа... Позвольте мне сказать о Трампе. Любите ли вы его или ненавидите, если вы американец и патриот, вы должны поддержать своего президента. Он был избран. Мы живём в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов, и вы должны поддерживать своего президента. Любите ли вы его или ненавидите, вы должны поддержать его или переехать в другую страну... Будучи американцами, мы имеем право на свободу слова, и я за всех, кто хочет вставить свои пять копеек. Но когда музыканты или актёры становятся очень многословными и выступают с нападками на победившую сторону, против нашего правительства, я не согласен с этим».















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