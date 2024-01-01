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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 44
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 41
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 31
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Ace Frehley

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6 мар 2024 : 		 ACE FREHLEY на Monsters Of Rock Cruise 2024

26 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я был категорически против "The Elder"»

24 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Я не понимаю, что происходит, но что-то происходит»

23 фев 2024 : 		 Новое видео ACE FREHLEY

17 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Понятия не имею, что дернуло STANLEY так сказать»

12 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Paul и Gene все время пытались меня измазать в..»

3 фев 2024 : 		 ACE FREHLEY представил новое видео

28 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY исполнил новый трек

20 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Новая пластинка — одна из лучших»

18 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY о проблемах с паспортом

15 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY: «Многие говорят, что сейчас мой вокал сильнее, чем 10 или 15 лет назад»

11 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY поделился планами на год

9 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY не использует ИИ

6 янв 2024 : 		 ACE FREHLEY уже планирует "Origins Vol. 3"

25 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY об аватарах KISS: «Я считаю это рекламной уловкой»

15 дек 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

28 ноя 2023 : 		 Новая песня ACE FREHLEY

3 ноя 2023 : 		 ACE FREHLEY планирует выпустить альбом зимой

30 окт 2023 : 		 ACE FREHLEY о новом сольном альбоме: «Когда альбом выйдет, PAUL STANLEY будет выглядеть нeдoумкoм»

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

23 сен 2023 : 		 У ACE FREHLEY тоже есть Eight!

3 июл 2023 : 		 Видео с выступления ACE FREHLEY

8 май 2023 : 		 SCOT COOGAN вернулся к ACE FREHLEY

29 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY сдаёт назад

10 апр 2023 : 		 Умер Джон Реган

9 апр 2023 : 		 ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагрубил ему по телефону
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|||| сегодня

ACE FREHLEY на Monsters Of Rock Cruise 2024



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ACE FREHLEY опубликовал видео, в котором рассказал о том, как для него прошел Monsters Of Rock Cruise 2024

ACE FREHLEY Shares Recap Video From Monsters Of Rock Cruise 2024




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