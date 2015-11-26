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ACE FREHLEY хотел PETER'a CRISS'a



ACE FREHLEY в недавнем интервью детройтской радиостанцииWRIF ответил на вопрос, был ли кто-то, кого он хотел позвать на "Origins Vol. 2", но не смог этого сделать:



«Единственным человеком, кого я хотел на этой пластинке, но не смог получить, был Peter Chris. Он повредил плечо, и я хотел, чтобы он сыграл как минимум на одной песне. Он был более чем согласен, но не хотел записываться не будучи на сто процентов готовым для этого, так что, быть может, он примет участие на "Origins Vol. 3", планируемом в будущем».







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