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Ace Frehley

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|||| 12 фев 2024

ACE FREHLEY: «Paul и Gene все время пытались меня измазать в..»



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ACE FREHLEY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он относится к тому факту, что на сегодняшний день его сольная карьера оказалась длиннее, чем у Gene Simmons и Paul Stanley и даже самих KISS:

«Пожалуй, трезвость стала для меня одним из главных шагов к тому, чтобы продолжать жить. Сейчас я гораздо здоровее, чем 10-15 лет назад. Но с годами Paul и Gene всегда пытались вымазать мое имя в грязи. Чтобы оправдать тот факт, что у них в группе есть Tommy Thayer, они делали заявления. Вы можете найти их на видео - их десятки - где они говорят: "О, Ace не подходил для этой работы". 'Ace был нетрудоспособен'. "Он всегда опаздывал". И это меня задело. И по сей день меня это раздражает, хотя и не выдерживает критики.

Я сделал это заявление еще до начала записи. Я сказал: "Этот альбом ["10,000 Volts", новый релиз Ace] поставит их в неловкое положение", потому что они не могут сделать такой хороший альбом. А я могу».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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12 фев 2024
L
LU---
иногда гитару в руки брать неплохо бы
а не только на концерт выходить и вспоминать.....куда нажать

просмотров: 225

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