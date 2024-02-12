12 фев 2024



ACE FREHLEY: «Paul и Gene все время пытались меня измазать в..»



ACE FREHLEY в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он относится к тому факту, что на сегодняшний день его сольная карьера оказалась длиннее, чем у Gene Simmons и Paul Stanley и даже самих KISS:



«Пожалуй, трезвость стала для меня одним из главных шагов к тому, чтобы продолжать жить. Сейчас я гораздо здоровее, чем 10-15 лет назад. Но с годами Paul и Gene всегда пытались вымазать мое имя в грязи. Чтобы оправдать тот факт, что у них в группе есть Tommy Thayer, они делали заявления. Вы можете найти их на видео - их десятки - где они говорят: "О, Ace не подходил для этой работы". 'Ace был нетрудоспособен'. "Он всегда опаздывал". И это меня задело. И по сей день меня это раздражает, хотя и не выдерживает критики.



Я сделал это заявление еще до начала записи. Я сказал: "Этот альбом ["10,000 Volts", новый релиз Ace] поставит их в неловкое положение", потому что они не могут сделать такой хороший альбом. А я могу».







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