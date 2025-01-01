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*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
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Ace Frehley

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ACE FREHLEY может выпустить альбом в этом году



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ACE FREHLEY в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" подтвердил, что работает над "Origins Vol. 3":

«Я решил воссоединиться со своим старым продюсером Alex'ом Salzman'ом. Так что я не буду работать со Steve'ом Brown'ом. Это будет наша с Alex'ом Salzman'ом совместная работа, так как Alex создал "Origins Vol. 1" и "Vol. 2", и у нас есть формула, которую мы придумали, и она, похоже, сработала.

Вчера вечером я слушал [первые две пластинки "Origins"] на YouTube в своём офисе. У меня есть колонки Bose, и эти альбомы звучат так же хорошо, как и новый альбом "10,000 Volts". Так что я собираюсь вернуться к старой формуле с Alex'ом. И, возможно, я верну для работы над [следующим полностью оригинальным] альбомом уже упомянутого выше Steve'a, поскольку он очень хороший автор песен и гитарист, а также звукорежиссёр».

На вопрос о том, решил ли он уже, какие песни будут представлены на «Origins Vol. 3», в том числе будет ли он снова делать ремейки некоторых песен KISS, Ace ответил:

«Я ещё не решил. У меня есть список из примерно 50 песен, так что... Я на самом деле не хочу ничего рассказывать. Слишком рано».

Что касается возможности выпуска «Origins Vol. 3» в 2025 году, Ace сказал:

«Я мог бы подготовить его в этом году. Я могу записать альбом за месяц, потому что мне не нужно сочинять песни. В этом вся прелесть серии "Origins". Я не сочиняю. Так что процесс записи проходит довольно гладко и быстро, потому что всё, что мне нужно сделать, — это Ace-ify. [Смеётся]».




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