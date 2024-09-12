Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 53
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 18
*У лидера FOO FIGHTERS родилась дочка. Но есть нюанс 17
*Гитарист SCORPIONS упал с лестницы 16
*Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-х... 16
*Вокалист SHINEDOWN защищает вокалистку LINKIN PARK 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 53
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
[= ||| все новости группы



*

Linkin Park

*



12 сен 2024 : 		 BRAD DELSON не поедет в тур с LINKIN PARK

12 сен 2024 : 		 Сынок Честера наехал на LINKINK PARK

10 сен 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Emily не пытается быть Честером»

9 сен 2024 : 		 Концерты LINKIN PARK раскупили за "минуты"

6 сен 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN защищает вокалистку LINKIN PARK

6 сен 2024 : 		 Почему ROB BOURDON покинул LINKIN PARK

6 сен 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре

2 сен 2024 : 		 LZZY HALE исполнила LINKIN PARK

30 авг 2024 : 		 LINKIN PARK планируют на четверг

29 авг 2024 : 		 Анонс LINKIN PARK оказался пшиком

28 авг 2024 : 		 Вокалист SUM 41 не собирается в LINKIN PARK

3 май 2024 : 		 LINKIN PARK думают о туре с вокалисткой

24 апр 2024 : 		 Вокалистка EVANESCENCE не будет петь в LINKIN PARK

4 мар 2024 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют LINKIN PARK

23 фев 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

20 фев 2024 : 		 Фрагмент нереализованного трека LINKIN PARK

12 ноя 2023 : 		 Бывший пытается выбить деньги с LINKIN PARK

16 окт 2023 : 		 Как участники LINKIN PARK разыграли METALLICA

7 окт 2023 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил новый сингл

17 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON о концерте в память о Честере

2 июн 2023 : 		 Два миллиарда LINKIN PARK

12 апр 2023 : 		 Басист LINKIN PARK: «В какой-то момент мы что-то сделаем»

7 апр 2023 : 		 Юбилейная версия альбома LINKIN PARK доступна в виде клипов

25 мар 2023 : 		 Нереализованный трек LINKIN PARK

13 мар 2023 : 		 MIKE SHINODA против выступлений LINKIN PARK с голограммой Честера Беннингтона

18 фев 2023 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Никто не представлял глубину депрессии Честера»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRAD DELSON не поедет в тур с LINKIN PARK



zoom
BRAD DELSON опубликовал следующее сообщение:

«Мы очень рады поделиться этой новой главой с миром.

Воплощение нашего видения в жизнь - это кульминация многих перипетий и поворотов, поскольку мы продолжаем наше уникальное путешествие вместе как группа. Мы не смогли бы сделать это без веры в то, что возможно, даже когда все кажется невозможным; без умения слушать, особенно когда эмоции захлестывают нас; и без поддержки и любви всех, кто нас окружает. Спасибо, спасибо, спасибо.

Я в восхищении от @emilyarmstrong и @colinbrittain от их таланта, страсти и партнерства. Глубокая благодарность всем членам моей группы за их смирение, усердную работу и дружбу.

Я всегда чувствовал глубокую связь с нашими живыми выступлениями и гордился ими. С годами я понял, что больше всего преуспеваю, когда активно работаю со своими коллегами по группе за кулисами — в студии, сотрудничаю над нашей новой музыкой и помогаю строить наше живое шоу.

Я так горжусь всем, что мы продолжаем создавать вместе». Хотя я не буду выступать в туре в этой новой главе, я очень рада представить вам Alex'a — моего симпатичного помощника в пути. Alex — музыкант мирового класса, добрый и внимательный друг, и нам очень повезло, что он внесет свой уникальный талант в жизнь вселенной LP.

Свежий взгляд, честная оценка и преданная командная работа привели нас к этому особому моменту. Привилегия разделить с вами наше творчество. Спасибо, что присоединились к нам на этом пути».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 сен 2024
F
Fo0x
Что ж ты, фраер, сдал назад ?
  Dislike!1
12 сен 2024
G
GlowoErzum
А вот это нехороший знак. Очень нехороший. Как бы не случилось так, что From Zero станет реально последним альбомом группы.

просмотров: 551

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом