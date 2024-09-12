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BRAD DELSON не поедет в тур с LINKIN PARK



BRAD DELSON опубликовал следующее сообщение:



«Мы очень рады поделиться этой новой главой с миром.



Воплощение нашего видения в жизнь - это кульминация многих перипетий и поворотов, поскольку мы продолжаем наше уникальное путешествие вместе как группа. Мы не смогли бы сделать это без веры в то, что возможно, даже когда все кажется невозможным; без умения слушать, особенно когда эмоции захлестывают нас; и без поддержки и любви всех, кто нас окружает. Спасибо, спасибо, спасибо.



Я в восхищении от @emilyarmstrong и @colinbrittain от их таланта, страсти и партнерства. Глубокая благодарность всем членам моей группы за их смирение, усердную работу и дружбу.



Я всегда чувствовал глубокую связь с нашими живыми выступлениями и гордился ими. С годами я понял, что больше всего преуспеваю, когда активно работаю со своими коллегами по группе за кулисами — в студии, сотрудничаю над нашей новой музыкой и помогаю строить наше живое шоу.



Я так горжусь всем, что мы продолжаем создавать вместе». Хотя я не буду выступать в туре в этой новой главе, я очень рада представить вам Alex'a — моего симпатичного помощника в пути. Alex — музыкант мирового класса, добрый и внимательный друг, и нам очень повезло, что он внесет свой уникальный талант в жизнь вселенной LP.



Свежий взгляд, честная оценка и преданная командная работа привели нас к этому особому моменту. Привилегия разделить с вами наше творчество. Спасибо, что присоединились к нам на этом пути».





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