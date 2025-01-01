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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 124
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 38
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 34
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 21
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Linkin Park

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28 мар 2025 : 		 Новое видео LINKIN PARK

22 мар 2025 : 		 EMILY ARMSTRONG о первой сессии с LINKIN PARK

16 фев 2025 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

2 фев 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур

24 янв 2025 : 		 А капелла версия нового альбома LINKIN PARK

13 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

6 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

27 ноя 2024 : 		 EMILY ARMSTRONG о появлении в LINKIN PARK: «Я будто попала в Диснейленд»

25 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Мы позволили всему случиться естественным образом»

20 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK об отсутствии на концертах Brad'a Delson'a

15 ноя 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания. И стрим, был

14 ноя 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

11 ноя 2024 : 		 PAGE HAMILTON присоединился на сцене к LINKIN PARK

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK выступили на открытии League Of Legends World Championship

30 окт 2024 : 		 LINKIN PARK выступят на открытии League Of Legends World Championship

24 окт 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

5 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления LINKIN PARK

29 сен 2024 : 		 JACOBY SHADDIX о возвращении LINKIN PARK

28 сен 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Перед возвращением мы репетировали как никогда!»

27 сен 2024 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

25 сен 2024 : 		 MIKE SHINODA: «Называть новый состав не LINKIN PARK было бы неправильно»

24 сен 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

23 сен 2024 : 		 Кавер-версия LINKIN PARK от POSTMODERN JUKEBOX

23 сен 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню
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Новое видео LINKIN PARK



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Up From The Bottom, новое видео LINKIN PARK, доступно для просмотра ниже.




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