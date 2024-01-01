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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 41
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 17
[= ||| все новости группы



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Linkin Park

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13 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

6 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

27 ноя 2024 : 		 EMILY ARMSTRONG о появлении в LINKIN PARK: «Я будто попала в Диснейленд»

25 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Мы позволили всему случиться естественным образом»

20 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK об отсутствии на концертах Brad'a Delson'a

15 ноя 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания. И стрим, был

14 ноя 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

11 ноя 2024 : 		 PAGE HAMILTON присоединился на сцене к LINKIN PARK

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK выступили на открытии League Of Legends World Championship

30 окт 2024 : 		 LINKIN PARK выступят на открытии League Of Legends World Championship

24 окт 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

5 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления LINKIN PARK

29 сен 2024 : 		 JACOBY SHADDIX о возвращении LINKIN PARK

28 сен 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Перед возвращением мы репетировали как никогда!»

27 сен 2024 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

25 сен 2024 : 		 MIKE SHINODA: «Называть новый состав не LINKIN PARK было бы неправильно»

24 сен 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

23 сен 2024 : 		 Кавер-версия LINKIN PARK от POSTMODERN JUKEBOX

23 сен 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

19 сен 2024 : 		 LINKIN PARK в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

18 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS одобрил вокалистку LINKIN PARK

17 сен 2024 : 		 Видео полного выступления LINKIN PARK

14 сен 2024 : 		 Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона

12 сен 2024 : 		 Видео с первого официального концерта LINKIN PARK
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Концертное видео LINKIN PARK



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"The Emptiness Machine [2024 Billboard Music Awards]", новое концертное видео LINKIN PARK, доступно для просмотра ниже.




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