2 сен 2024 :
|
LZZY HALE исполнила LINKIN PARK
30 авг 2024 :
|
LINKIN PARK планируют на четверг
29 авг 2024 :
|
Анонс LINKIN PARK оказался пшиком
28 авг 2024 :
|
Вокалист SUM 41 не собирается в LINKIN PARK
3 май 2024 :
|
LINKIN PARK думают о туре с вокалисткой
24 апр 2024 :
|
Вокалистка EVANESCENCE не будет петь в LINKIN PARK
4 мар 2024 :
|
POSTMODERN JUKEBOX исполняют LINKIN PARK
23 фев 2024 :
|
Новое видео LINKIN PARK
20 фев 2024 :
|
Фрагмент нереализованного трека LINKIN PARK
12 ноя 2023 :
|
Бывший пытается выбить деньги с LINKIN PARK
16 окт 2023 :
|
Как участники LINKIN PARK разыграли METALLICA
7 окт 2023 :
|
Вокалист LINKIN PARK выпустил новый сингл
17 авг 2023 :
|
Вокалист BRING ME THE HORIZON о концерте в память о Честере
2 июн 2023 :
|
Два миллиарда LINKIN PARK
12 апр 2023 :
|
Басист LINKIN PARK: «В какой-то момент мы что-то сделаем»
7 апр 2023 :
|
Юбилейная версия альбома LINKIN PARK доступна в виде клипов
25 мар 2023 :
|
Нереализованный трек LINKIN PARK
13 мар 2023 :
|
MIKE SHINODA против выступлений LINKIN PARK с голограммой Честера Беннингтона
18 фев 2023 :
|
Вокалист LINKIN PARK: «Никто не представлял глубину депрессии Честера»
10 фев 2023 :
|
Новое видео LINKIN PARK
7 фев 2023 :
|
Новая песня LINKIN PARK выйдет в пятницу
25 апр 2022 :
|
MIKE SHINODA — о состоянии дел в LINKIN PARK
7 апр 2022 :
|
Мог ли вокалист SUM 41 оказаться в LINKIN PARK?
31 мар 2022 :
|
ANNIKEN почтила память вокалиста LINKIN PARK
23 мар 2022 :
|
LINKIN PARK набрали миллиард
4 мар 2022 :
|
Барабанщик GREY DAZE: «За два дня до самоубийства Честер был на седьмом небе от счастья»
22 июл 2021 :
|
Вдова вокалиста LINKIN PARK почтила память Честера
10 июн 2021 :
|
Песня LINKIN PARK набрала миллиард на Spotify
20 мар 2021 :
|
MIKE SHINODA: «LINKIN PARK сыграли роль в разрушении границ между жанрами»
21 янв 2021 :
|
Честер Беннингтон очень переживал из-за критики последнего материала LINKIN PARK
21 дек 2020 :
|
Бывшая жена Честера Беннигтона выпустила книгу
21 окт 2020 :
|
Успехи в чартах LINKIN PARK
3 окт 2020 :
|
Демо-версия от LINKIN PARK
28 сен 2020 :
|
Вокалист LINKIN PARK о делюкс-версии альбома "Hybrid Theory"
25 сен 2020 :
|
Дебютный альбом LINKIN PARK 12 раз стал платиновым
13 авг 2020 :
|
Юбилейное издание LINKIN PARK выйдет осенью
6 авг 2020 :
|
Вокалист LINKIN PARK выпустил новый альбом
4 авг 2020 :
|
LINKIN PARK готовят «что-то интересное»
25 июл 2020 :
|
Вокалист LINKIN PARK: «COVID меня пугает»
20 июл 2020 :
|
LINKIN PARK изъяли видео с канала Трампа
13 июл 2020 :
|
Вокалист LINKIN PARK выпустил видео
5 июл 2020 :
|
Клип LINKIN PARK набрал миллиард
1 июл 2020 :
|
Вокалист LINKIN PARK выпускает альбом
6 май 2020 :
|
LINKIN PARK работают над новой музыкой
21 апр 2020 :
|
Сингл LINKIN PARK получил серебро в Великобритании
15 апр 2020 :
|
LINKIN PARK в десятке самых популярных групп на YouTube
16 мар 2020 :
|
MIKE SHINODA из LINKIN PARK отпускает шутки по поводу панических покупок из-за коронавируса
7 фев 2020 :
|
Альбом GREY DAZE выйдет весной
17 янв 2020 :
|
Новый сингл группы бывшего вокалиста LINKIN PARK
20 дек 2019 :
|
Бывшая жена вокалиста LINKIN PARK получит 50% его роялти
4 дек 2019 :
|
Новое видео вокалиста LINKIN PARK
1 ноя 2019 :
|
Новое видео вокалиста LINKIN PARK
6 сен 2019 :
|
Новое видео вокалиста LINKIN PARK
17 апр 2019 :
|
Участник LINKIN PARK стал судьёй на корейском шоу
5 мар 2019 :
|
Новое видео вокалиста LINKIN PARK
25 фев 2019 :
|
Вокалист LINKIN PARK: «Мы не ищем нового вокалиста»
22 фев 2019 :
|
Первая группа Честера Беннингтона с участием его сына и участников KORN и P.O.D перезапишет ранний материал
13 дек 2018 :
|
Басист LINKIN PARK: «Мы можем что-то записать»
9 ноя 2018 :
|
Видео LINKIN PARK набрало миллиард просмотров
24 сен 2018 :
|
Новое видео вокалиста LINKIN PARK
4 авг 2018 :
|
Новое видео вокалиста LINKIN PARK
21 июл 2018 :
|
Участники LINKIN PARK почтили память Честера Беннингтона
15 июл 2018 :
|
Новое видео вокалиста LINKIN PARK
2 июл 2018 :
|
Вдова Честера Беннингтона рассказала, что незадолго до его суицида заметила тревожные знаки
19 июн 2018 :
|
Продолжат ли LINKIN PARK без Честера?
8 июн 2018 :
|
Новое видео вокалиста LINKIN PARK
25 май 2018 :
|
Новое видео вокалиста LINKIN PARK
17 май 2018 :
|
MIKE SHINODA отыграл первое сольное выступление
15 май 2018 :
|
Подробности о сольном альбоме вокалиста LINKIN PARK
27 апр 2018 :
|
Новое видео вокалиста LINKIN PARK
30 мар 2018 :
|
Два новых видео вокалиста LINKIN PARK
2 фев 2018 :
|
Вокалист LINKIN PARK объявил дату первого концерта
30 янв 2018 :
|
LINKIN PARK хотят продолжать
26 янв 2018 :
|
Вокалист LINKIN PARK выпустил ЕР
25 янв 2018 :
|
Дом, в котором покончил с собой вокалист LINKIN PARK, доступен для аренды
18 дек 2017 :
|
MIKE SHINODA: «Нет ни малейшего шанса, что LINKIN PARK будут выступать с голограммой Честера»
15 дек 2017 :
|
Фрагмент нового DVD LINKIN PARK
7 дек 2017 :
|
Вдова вокалиста LINKIN PARK критикует коронера и TMZ
6 дек 2017 :
|
Вскрытие вокалиста LINKIN PARK показало, что в его организме присутствовал алкоголь
5 дек 2017 :
|
Концертное видео LINKIN PARK
23 ноя 2017 :
|
Видеонарезка с концерта LINKIN PARK в память о Честере Беннингтоне
22 ноя 2017 :
|
LINKIN PARK взяли AMERICAN MUSIC AWARD
17 ноя 2017 :
|
Трейлер концертного релиза LINKIN PARK
16 ноя 2017 :
|
Концертный альбом LINKIN PARK выйдет в декабре
10 ноя 2017 :
|
Вдова вокалиста LINKIN PARK поделилась одним из последних видео мужа
28 окт 2017 :
|
Видео полного концерта памяти вокалиста LINKIN PARK
21 окт 2017 :
|
Концерт памяти вокалиста LINKIN PARK онлайн
13 окт 2017 :
|
LINKIN PARK в 'Carpool Karaoke'
22 сен 2017 :
|
Музыканты KORN, AVENGED SEVENFOLD, SYSTEM OF A DOWN выступят с LINKIN PARK
21 сен 2017 :
|
Участники AVENGED SEVENFOLD выступят с LINKIN PARK
20 сен 2017 :
|
Mike Shinoda о Честере
18 сен 2017 :
|
Новое видео LINKIN PARK
18 сен 2017 :
|
Одно из последних видео с вокалистом LINKIN PARK
9 сен 2017 :
|
STEVE AOKI и LINKIN PARK выпустили ремикс
4 сен 2017 :
|
Коллеги почтили память вокалиста LINKIN PARK
25 авг 2017 :
|
Бывшая жена Честера Беннингтона раскритиковала семью музыканта
23 авг 2017 :
|
LINKIN PARK поблагодарили поклонников
18 авг 2017 :
|
Шесть альбомов LINKIN PARK получили платину
15 авг 2017 :
|
COREY TAYLOR: «В отношении Честера я был так же слеп, как и остальные»
12 авг 2017 :
|
LINKIN PARK получили 11 платиновых наград
11 авг 2017 :
|
Соавтор "Heavy" LINKIN PARK: «Мне сложно слушать эту песню»
10 авг 2017 :
|
GODSMACK почтили память Криса Корнелла и Честера Беннингтона
4 авг 2017 :
|
REX BROWN о самоубийствах Честера и Криса
3 авг 2017 :
|
LINKIN PARK установили рекорд
2 авг 2017 :
|
Вокалист COLDPLAY почтил память Честера
1 авг 2017 :
|
Бывшая жена вокалиста LINKIN PARK: «Надеюсь, что он обрёл покой»
31 июл 2017 :
|
Вокалист LINKIN PARK был похоронен на закрытой церемонии
31 июл 2017 :
|
KIIARA почтила память вокалиста LINKIN PARK
31 июл 2017 :
|
Басист LINKIN PARK поблагодарил поклонников
31 июл 2017 :
|
ELTON JOHN опечален тем, что CHESTER BENNINGTON и CHRIS CORNELL покончили с собой
30 июл 2017 :
|
Песни LINKIN PARK вновь в чартах
29 июл 2017 :
|
Вдова вокалиста LINKIN PARK опубликовала заявление
27 июл 2017 :
|
Следов наркотиков на месте смерти вокалиста LINKIN PARK не найдено
26 июл 2017 :
|
LINKIN PARK в 'Carpool Karaoke'
25 июл 2017 :
|
Звонок в службу 911 о смерти вокалиста LINKIN PARK
24 июл 2017 :
|
Официальное заявление LINKIN PARK
24 июл 2017 :
|
Стрим LINKIN PARK вырос более чем в семь раз 20 июля
23 июл 2017 :
|
MOTIONLESS IN WHITE почтили память вокалиста LINKIN PARK
22 июл 2017 :
|
LINKIN PARK отменили тур
22 июл 2017 :
|
Официальная причина смерти вокалиста LINKIN PARK
21 июл 2017 :
|
Вокалист LINKIN PARK покончил с собой почти также как Крис Корнелл
21 июл 2017 :
|
STONE SOUR почтили память вокалиста LINKIN PARK
21 июл 2017 :
|
KORN почтили память вокалиста LINKIN PARK
21 июл 2017 :
|
Вокалистка HALESTORM почтила память Честера Беннингтона
21 июл 2017 :
|
INCUBUS почтили память вокалиста LINKIN PARK
21 июл 2017 :
|
Умер вокалист LINKIN PARK
20 июл 2017 :
|
Новое видео LINKIN PARK
29 май 2017 :
|
LINKIN PARK вновь первые
19 май 2017 :
|
Вокалист LINKIN PARK о Крисе Корнелле
10 май 2017 :
|
Видео с текстом от LINKIN PARK
9 май 2017 :
|
SNOOP DOGG поедет в тур с LINKIN PARK
5 май 2017 :
|
Новое видео LINKIN PARK
14 апр 2017 :
|
Новая песня LINKIN PARK
3 апр 2017 :
|
Вокалист LINKIN PARK: "Мы хотим исполнять реальную поп-музыку"
17 мар 2017 :
|
Видео с текстом от LINKIN PARK
10 мар 2017 :
|
Новое видео LINKIN PARK
1 мар 2017 :
|
LINKIN PARK в "The Late Late Show With James Corden"
17 фев 2017 :
|
LINKIN PARK исполнили новую песню
17 фев 2017 :
|
Новая песня LINKIN PARK
14 фев 2017 :
|
Обложка нового альбома LINKIN PARK
20 янв 2017 :
|
Вокалист LINKIN PARK: «Ожидайте неожиданного»
23 дек 2016 :
|
Вокалист LINKIN PARK уверен, что группа попадёт в Зал славы рок-н-ролла
2 дек 2016 :
|
Вокалист LINKIN PARK: «Не нужно называть KINGS OF CHAOS супергруппой»
30 ноя 2016 :
|
Специальный проект LINKIN PARK
2 сен 2016 :
|
Вокалист LINKIN PARK очень гордится новыми песнями
9 авг 2016 :
|
LINKIN PARK: «Мы пошли непростым путём»
25 июл 2016 :
|
Вокалист LINKIN PARK вступился за товарища
21 июл 2016 :
|
Фронтмен LINKIN PARK утверждает, что его группа «не дала умереть металлу»
29 июн 2016 :
|
Вокалист LINKIN PARK рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом
17 июн 2016 :
|
Вокалист LINKIN PARK исполняет ALICE IN CHAINS, GUNS N' ROSES, BLACK SABBATH
26 май 2016 :
|
Видео из студии от LINKIN PARK
26 апр 2016 :
|
В новый альбом LINKIN PARK будут "вложены сердце и душа" музыкантов
22 апр 2016 :
|
Животные исполняют хит LINKIN PARK
7 апр 2016 :
|
LINKIN PARK рассказали о своих новых песнях
5 мар 2016 :
|
LINKIN PARK предлагают бесплатно скачать дебютный альбом
29 янв 2016 :
|
LINKIN PARK экспериментируют на новом альбоме
18 янв 2016 :
|
MIKE SHINODA о новом альбом LINKIN PARK
8 янв 2016 :
|
LINKIN PARK в студии
11 сен 2015 :
|
MIKE SHINODA: «Мы никогда не отождествляли LINKIN PARK с ню-металлом»
27 июл 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK
26 июн 2015 :
|
Новое видео Steve Aoki feat. LINKIN PARK
23 июн 2015 :
|
Новое видео проекта вокалиста LINKIN PARK
24 май 2015 :
|
Выступления LINKIN PARK, VOLBEAT не состоялись из-за плохой погоды
11 май 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK
30 янв 2015 :
|
Вокалист LINKIN PARK идёт на поправку
20 янв 2015 :
|
Вокалист LINKIN PARK повредил ногу
4 дек 2014 :
|
MIKE SHINODA вспоминает, как участники LINKIN PARK помогли CHESTER'у BENNINGTON'у преодолеть наркозависимость
4 сен 2014 :
|
Песня LINKIN PARK в 20 стилях за 10 секунд
12 авг 2014 :
|
Вокалист LINKIN PARK не переживает, что новый альбом не попал на первое место в Billboard
1 авг 2014 :
|
Новое видео LINKIN PARK
21 июн 2014 :
|
LINKIN PARK в 'Jimmy Kimmel Live!'
12 июн 2014 :
|
Новое видео LINKIN PARK
8 июн 2014 :
|
Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK
4 июн 2014 :
|
Видео с текстом от LINKIN PARK
2 июн 2014 :
|
Видео с текстом от LINKIN PARK
31 май 2014 :
|
Новая песня LINKIN PARK
6 май 2014 :
|
Видео с текстом от LINKIN PARK
30 апр 2014 :
|
LINKIN PARK о гостях на новом альбоме
28 апр 2014 :
|
Трек-лист нового альбома LINKIN PARK
14 апр 2014 :
|
LINKIN PARK хотят отойти от мягкости в звучании
10 апр 2014 :
|
Обложка нового альбома LINKIN PARK
14 мар 2014 :
|
Видео с текстом от LINKIN PARK
10 фев 2014 :
|
Вокалист LINKIN PARK о новом альбоме
25 сен 2012 :
|
LINKIN PARK стали первой рок-группой, набравшей миллиард просмотров на YouTube
31 авг 2012 :
|
Новое видео LINKIN PARK
5 июн 2012 :
|
Видео с текстом от LINKIN PARK
27 май 2012 :
|
Профессиональное видео полного концерта LINKIN PARK
25 май 2012 :
|
Новое видео LINKIN PARK
21 май 2012 :
|
LINKIN PARK на Billboard Music Awards 2012
15 май 2012 :
|
Первое превью нового альбома LINKIN PARK
16 апр 2012 :
|
Новый альбом LINKIN PARK выйдет в июне: новый трек доступен для прослушивания
29 мар 2012 :
|
Новый сингл LINKIN PARK выйдет в апреле
23 мар 2012 :
|
LINKIN PARK на новом альбоме решили уйти от электроники
13 сен 2011 :
|
Mike Shinoda из LINKIN PARK написал саундтрек к фильму
4 сен 2011 :
|
LINKIN PARK собрали более 350 000$ в поддержку Японии
3 июн 2011 :
|
Новое видео LINKIN PARK
24 май 2011 :
|
LINKIN PARK выступят в Москве бесплатно
20 апр 2011 :
|
Новый сингл LINKIN PARK в саундтреке "Трансформеры-3"
13 янв 2011 :
|
LINKIN PARK хотели "дать США больше времени на знакомство с новым альбомом"
3 ноя 2010 :
|
Фронтмен LINKIN PARK о своей роли в фильме "Пила 3D"
9 окт 2010 :
|
Новое видео LINKIN PARK
6 окт 2010 :
|
Вокалист LINKIN PARK: «Сейчас люди получают музыку из других источников»
22 сен 2010 :
|
Новый альбом LINKIN PARK возглавил американские чарты
13 сен 2010 :
|
Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания
9 сен 2010 :
|
Семплы со "String Tribute" LINKIN PARK
3 сен 2010 :
|
Новая песня LINKIN PARK
28 авг 2010 :
|
Новое видео LINKIN PARK
3 авг 2010 :
|
Новая песня LINKIN PARK
26 июл 2010 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома LINKIN PARK
9 июл 2010 :
|
Название и дата выхода нового альбома LINKIN PARK
16 мар 2010 :
|
LINKIN PARK открывают архивы
24 янв 2010 :
|
LINKIN PARK готовят новое
11 янв 2010 :
|
LINKIN PARK выпустят новую песню через iPhone
24 сен 2009 :
|
MIKE SHINODA о новом альбоме LINKIN PARK
6 авг 2009 :
|
Вокалист LINKIN PARK откроет художественную выставку
13 июн 2009 :
|
Новое видео от LINKIN PARK
25 май 2009 :
|
LINKIN PARK активно работают над новым альбомом
19 май 2009 :
|
Новая песня LINKIN PARK
12 май 2009 :
|
LINKIN PARK появятся на iPhone
28 апр 2009 :
|
LINKIN PARK работают над музыкой к фильму «Трансформеры 2»
14 май 2008 :
|
Видеоклип LINKIN PARK и рэпера BUSTA RHYMES в сети
27 фев 2008 :
|
Вынесен приговор женщине, преследовавшей вокалиста LINKIN PARK
7 фев 2008 :
|
LINKIN PARK работают над видео к песне "Given Up"
4 ноя 2007 :
|
LINKIN PARK стали лучшей группой по мнению MTV
18 окт 2007 :
|
Вокалист LINKIN PARK сломал руку во время концерта
16 окт 2007 :
|
Новое видео от LINKIN PARK
7 июн 2007 :
|
Опубликовано видео с выступления LINKIN PARK на фестивале Rock Am Ring
6 июн 2007 :
|
LINKIN PARK: Работа над этим альбомом была особенной
28 май 2007 :
|
Jane Air разогреют LINKIN PARK
2 май 2007 :
|
LINKIN PARK просят в Москве гостеприимства, адекватных охранников и опытных врачей
11 апр 2007 :
|
LINKIN PARK штурмуют чарты
19 мар 2007 :
|
Фрагмент нового сингла LINKIN PARK доступен в сети
19 фев 2007 :
|
LINKIN PARK приступили к микшированию нового альбома
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