сегодня



LINKIN PARK выступили на открытии League Of Legends World Championship



LINKIN PARK исполнили Heavy Is The Crown на церемонии открытия League Of Legends World Championship, которая состоялась второго ноября на O2 Arena, London.Также в церемонии приняли участие Ashnikko, Mars Atlas Of Forts и Tiffany Aris.







просмотров: 78