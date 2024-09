17 сен 2024



Видео полного выступления LINKIN PARK



Видео полного выступления LINKIN PARK, которое состоялось 16 сентября в Barclays Center, Brooklyn, New York, доступно для просмотра ниже:



00:00 Inception Intro C

02:16 Somewhere I Belong [short intro]

05:49 Crawling

09:16 Lying From You

12:49 Points Of Authority

16:19 New Divide [Moscow intro (short)]

22:33 The Emptiness Machine

25:53 The Catalyst [shortened (no third chorus/breakdown)]

32:30 Burn It Down

36:27 Waiting For The End [2024 intro]

41:09 Castle Of Glass

44:36 Joe Solo [w/ Colin]

46:10 Empty Spaces

48:44 When They Come For Me / Remember The Name [Mike solo; mashup; w/ Colin]

51:33 A Place For My Head

55:40 Given Up

58:52 One Step Closer [2024 intro; ext. outro w/ chorus riff]

01:03:00 Collapse Transition

01:07:44 Lost [Piano Version; Shortened (first verse/chorus only)]

01:09:36 Breaking The Habit [piano start]

01:13:13 What I've Done

01:16:42 Kintsugi Transition

01:17:29 Leave Out All The Rest [2017 version; 'Iridescent' intro sample]

01:22:39 My December

01:27:58 Friendly Fire

01:30:59 Numb ['Numb/Encore' intro]

01:34:31 In The End

01:38:12 Faint [ext. outro]

01:43:54 Resolution Intro C

01:44:56 Papercut [2024 intro]

01:49:17 Keys To The Kingdom

01:55:18 Bleed It Out [ext. Bridge W/ 'There They Go' verse; ext. outro]







