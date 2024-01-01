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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 28
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Linkin Park

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|||| 17 сен 2024

Видео полного выступления LINKIN PARK



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Видео полного выступления LINKIN PARK, которое состоялось 16 сентября в Barclays Center, Brooklyn, New York, доступно для просмотра ниже:

00:00 Inception Intro C
02:16 Somewhere I Belong [short intro]
05:49 Crawling
09:16 Lying From You
12:49 Points Of Authority
16:19 New Divide [Moscow intro (short)]
22:33 The Emptiness Machine
25:53 The Catalyst [shortened (no third chorus/breakdown)]
32:30 Burn It Down
36:27 Waiting For The End [2024 intro]
41:09 Castle Of Glass
44:36 Joe Solo [w/ Colin]
46:10 Empty Spaces
48:44 When They Come For Me / Remember The Name [Mike solo; mashup; w/ Colin]
51:33 A Place For My Head
55:40 Given Up
58:52 One Step Closer [2024 intro; ext. outro w/ chorus riff]
01:03:00 Collapse Transition
01:07:44 Lost [Piano Version; Shortened (first verse/chorus only)]
01:09:36 Breaking The Habit [piano start]
01:13:13 What I've Done
01:16:42 Kintsugi Transition
01:17:29 Leave Out All The Rest [2017 version; 'Iridescent' intro sample]
01:22:39 My December
01:27:58 Friendly Fire
01:30:59 Numb ['Numb/Encore' intro]
01:34:31 In The End
01:38:12 Faint [ext. outro]
01:43:54 Resolution Intro C
01:44:56 Papercut [2024 intro]
01:49:17 Keys To The Kingdom
01:55:18 Bleed It Out [ext. Bridge W/ 'There They Go' verse; ext. outro]




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