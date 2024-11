сегодня



LINKIN PARK исполнили новую песню



Видео с выступления LINKIN PARK, состоявшегося третьего ноября на La Défense Arena, Paris, France, доступно для просмотра ниже:



01. Somewhere I Belong

02. Crawling

03. Points Of Authority

04. Lying From You

05. New Divide

06. The Emptiness Machine

07. The Catalyst

08. Burn It Down

09. Waiting For The End

10. Castle Of Glass

11. Joe Hahn Solo

12. When They Come For Me / Remember The Name

13. Over Each Other (live debut; with Emily Armstrong on guitar)

14. Lost In The Echo

15. Given Up

16. One Step Closer

17. Lost

18. Breaking The Habit

19. What I've Done

20. Leave Out All The Rest

21. My December

22. Friendly Fire

23. Numb

24. In The End

25. Faint



Encore:



26. Papercut

27. Heavy Is The Crown

28. Bleed It Out







