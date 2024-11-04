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Linkin Park

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LINKIN PARK исполнили новую песню



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Видео с выступления LINKIN PARK, состоявшегося третьего ноября на La Défense Arena, Paris, France, доступно для просмотра ниже:

01. Somewhere I Belong
02. Crawling
03. Points Of Authority
04. Lying From You
05. New Divide
06. The Emptiness Machine
07. The Catalyst
08. Burn It Down
09. Waiting For The End
10. Castle Of Glass
11. Joe Hahn Solo
12. When They Come For Me / Remember The Name
13. Over Each Other (live debut; with Emily Armstrong on guitar)
14. Lost In The Echo
15. Given Up
16. One Step Closer
17. Lost
18. Breaking The Habit
19. What I've Done
20. Leave Out All The Rest
21. My December
22. Friendly Fire
23. Numb
24. In The End
25. Faint

Encore:

26. Papercut
27. Heavy Is The Crown
28. Bleed It Out




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4 ноя 2024
WahrandPhain
прочитал - испортили новую песню)
Like!2
4 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, лучше б павер играли

просмотров: 202

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