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Почему ROB BOURDON покинул LINKIN PARK



Лидер LINKIN PARK Mike Shinoda в интервью Billboard ответил на вопрос, почему ROB BOURDON принял решение покинуть коллектив:



«В какой-то момент (кажется, это было несколько лет назад) Rob сказал нам, что хочет дистанцироваться от группы. И мы это прекрасно понимали - это уже было очевидно. Он стал меньше появляться, меньше общаться, и я знаю, что фанаты тоже это заметили». Когда в 2020 году мы выпустили переиздание «Hybrid Theory», а в апреле этого года - релиз «Papercuts», он не появился ни на одном мероприятии. Для меня, как для друга, это было грустно, но в то же время я хочу, чтобы он делал то, что доставляет ему удовольствие, и, конечно, все желают ему всего наилучшего».



Кроме того, Shinoda рассказал об участии Brittain, артиста, автора песен, продюсера и звукорежиссера, который ранее работал с такими продюсерами, как Kato Khandwala (BLONDIE, PARAMORE), John Feldman (5 SECONDS OF SUMMER, BLINK-182) и его партнером Nicholas «RAS» Furlong (5 SECONDS OF SUMMER, PAPA ROACH, AVICII).



«Он играет на барабанах в живом шоу, и барабаны — его первый инструмент, но он играет и на гитаре, и на басу, и на клавишных, а также занимается продюсированием и сведением. У нас похожий взгляд на музыку, мы начинаем с нуля, и мне очень понравилось работать с ним, подкидывая идеи».







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