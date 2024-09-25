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Linkin Park

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MIKE SHINODA: «Называть новый состав не LINKIN PARK было бы неправильно»



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MIKE SHINODA в интервью радиостанции Q101 прокомментировал решение вернуть группу к жизни:

«В середине процесса мы были готовы к тому, что состав может быть подвижным, может быть несколько вокалистов, может быть другое название, и всё в таком духе. А потом, когда мы сосредоточились на музыке, мы решили: "Это альбом LINKIN PARK, насколько это вообще возможно. Это настоящий LINKIN PARK, и если мы назовём всё это как-то иначе, то будем идиотами". Потому что это было бы похоже на попытку ввести всех в заблуждение. Это было бы глупо. И когда люди услышат другие песни, они сами всё поймут».

О решении назвать альбом "From Zero" он сказал:

«Наша оригинальная группа называлась XERO в 1999–1998-м. Изначально это были я и мой друг Mark. Потом мы пригласили туда Brad'а, Dave'а и Joe, и XERO превратились в HYBRID THEORY, а те — в LINKIN PARK. Так что название альбома имеет двойное значение. Мы начинаем всё сначала, но в то же время мы как бы возвращаемся к тому, что нам нравилось тогда. Это энергичная пластинка. В ней много гитар. Будет очень увлекательно играть эти песни вживую. Я не могу дождаться момента, когда люди услышат эти песни на концертах. Но да, именно это и есть причина».




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25 сен 2024
ElectricRetard
Причем буквально - NOT LINKIN PARK.

просмотров: 381

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