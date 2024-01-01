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Вокалист SUM 41 не собирается в LINKIN PARK



Deryck Whibley опубликовал следующее сообщение:



«Я чувствую необходимость развеять некоторые существующие слухи.



До меня дошли сведения, что многие люди считают, что я могу присоединиться к некой воссоединяющейся группе. Но я хочу сказать, что, несмотря на распространенное мнение, я не собираюсь присоединяться к OASIS... или LINKIN PARK. И вообще ни к какой иной группе.



У меня есть собственное объявление о «гастролях и книге», которое я теперь перенесу на конец недели, перед нашим туром по США.



Я с нетерпением жду, что же обе эти замечательные группы предпримут в будущем!»



Слухи о том, что Whibley может стать фронтменом воссоединённых LINKIN PARK были основаны на том факте, что в социальных сетях вокалиста на 28 августа было анонсировано некое важное объявление, запланированное на ту же самую дату, когда истекает загадочный обратный отсчёт во всех официальных аккаунтах LINKIN PARK.

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