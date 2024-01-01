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Linkin Park

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Концертное видео LINKIN PARK



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"Two Faced", новое концертное видео группы LINKIN PARK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома From Zero, вышедшего 15 ноября:

01. From Zero (Intro)
02. The Emptiness Machine
03. Cut The Bridge
04. Heavy Is The Crown
05. Over Each Other
06. Casualty
07. Overflow
08. Two Faced
09. Stained
10. IGYEIH
11. Good Things Go

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