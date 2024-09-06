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Linkin Park

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Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре



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"The Emptiness Machine", новое видео группы LINKIN PARK, в состав которой входят Mike Shinoda, Brad Delson, Dave "Phoenix" Farrell, Joe Hahn, новая вокалистка Emily Armstrong (DEAD SARA) и барабанщик Colin Brittain (songwriter/producer for G FLIP, ILLENIUM, ONE OK ROCK), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома From Zero, релиз которого намечен на 15 ноября.

Shinoda, Delson, Farrell и Hahn начали потихоньку встречаться в последние годы. Вместо того чтобы «пытаться перезапустить группу», они решили просто проводить больше времени вместе и воссоединиться с творчеством и товариществом, которые лежали в основе их дружбы со времен колледжа. В это время они пригласили различных друзей и коллег присоединиться к ним в студии; среди гостей они обнаружили особое родство с Armstong и Brittain. Естественная химия притягивала музыкантов, и они проводили все больше и больше часов в студии. Это был голос музыкантов, проживших всю жизнь, вновь открывших для себя неудержимую энергию нового начала. За этот сезон родился «From Zero».

О новой эре Shinoda сказал: «До LINKIN PARK наша первая группа называлась XERO. Название этого альбома относится как к этому скромному началу, так и к тому путешествию, которое мы сейчас совершаем. С точки зрения звука и эмоций, это альбом о прошлом, настоящем и будущем - с нашим фирменным звучанием, но новым и полным жизни. Он был создан с глубокой признательностью к нашим новым и давним участникам группы, нашим друзьям, нашей семье и нашим поклонникам. Мы гордимся тем, какими LINKIN PARK стали за эти годы, и рады предстоящему пути.

Чем больше мы работали с Emily и Colin, тем больше мы наслаждались их высококлассными талантами, их компанией и тем, что мы создали. Мы чувствуем себя очень сильными в этом новом составе и в новой яркой и энергичной музыке, которую мы создали вместе. Мы сплетаем воедино те звуковые точки, которые были нам известны, и продолжаем исследовать новые».

Трек-лист:

01. From Zero (Intro)
02. The Emptiness Machine
03. Cut The Bridge
04. Heavy Is The Crown
05. Over Each Other
06. Casualty
07. Overflow
08. Two Faced
09. Stained
10. IGYEIH
11. Good Things Go

Группа даст несколько концертов в новом составе уже в этом году:

September 11 - Kia Forum - Los Angeles, CA
September 16 - Barclays Center - New York, NY
September 22 - Barclays Arena - Hamburg, Germany
September 24 - The O2 - London, UK
September 28 - INSPIRE Arena - Seoul, South Korea
November 11 - Coliseo Medplus - Bogota, Colombia






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КомментарииСкрыть/показать 52 )

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6 сен 2024
ElectricRetard
Ну, она конечно старается. Но я вообще не могу воспринимать женский вокал в LP.
Like!3
6 сен 2024
Hellg
ElectricRetard, ну может быть в этом и фишка - отрезать все ассоциации с прежним вокалистом, взяв на вокал девушку?
Теперь это другая группа. А прежний материал в её исполнении звучит как новое прочтение.
6 сен 2024
ElectricRetard
Hellg, посмотрим, но если они еще и резко забудут про свои фразы о "развитии" и что "играть музыку первых двух альбомов в 10-х годах стыдно", и вернутся к альтернативному металу эмоциональному, у меня подгорит.
Like!1  Dislike!1
6 сен 2024
IJzerklompje
Что есть они, что нкт их, всë одно, чесслово.
Like!3  Dislike!2
6 сен 2024
N
Nicolas444883
Жесть. Новый вокалист (вокалистка) в Линкин Парк. Какой-то сюр. Что это и зачем. Хорошо, Шиноде нужно продолжать реализовывать свой творческий потенциал, потому что именно он был главным композитором все годы существования LP, а не Честер. Это справедливо. Но зачем ты называешься Linkin Park? Со смертью Честера, на мой взгляд, Линкин Парк закончился. Потому что его влияние было слишком велико, он был лицом группы, ее душой. И тут не важно, кто писал песни. В данном случае это все равно, что заменить Хэтфилда в Металлике.
Я могу себе представить Линкин Парк без Шиноды, но без Честера - нет (хотя и то, и другое плохо, но тем не менее).
Like!6
6 сен 2024
ElectricRetard
Nicolas444883, справедливости ради, он еще закончился на Living Things, при Честере. Ну на крайняк на The Hunting Party.
6 сен 2024
N
Nicolas444883
ElectricRetard, это немного другая тема. Это больше про уровень материала. Тем не менее концерты игрались, хиты звучали, Честер разрывал (хоть и подсевшим голосом), так что Линкин Парк в определенном смысле был самим собой до самого последнего момента. Про Метлу я бы совершенно точно сказал, что она умерла где-то к концу 90ых, но касательно Линкин Парк - нет. В концертном отношении они держали уровень до последнего. Ну а композиция One More Light с одноименного альбома - это лебединая песня Честера.
Like!1
6 сен 2024
ElectricRetard
Nicolas444883, тут тоже не угадаешь, куча групп была где думаешь "ну вот, n-нный человек умер, все, конец группы", а потом приходит его сменщик и группа живет и здравствует. Порой даже лучше, чем до этого.
6 сен 2024
P
Privateer
Nicolas444883, насколько я видел авторов на последнем альбоме , Честер значится только в песне Heavy. Остальные песни по сути Шиноды.

История по поводу того что последний альбом ЛП такой из-за настроений Честера рушится при просмотре авторов. Хотя история конечно красивая.
6 сен 2024
G
GlowoErzum
Nicolas444883, вроде как, Брэд Дэлсон тоже важный композитор у них. А по поводу названий... Для кого-то LP закончился на Метеоре, задолго до физической смерти Честера.
Like!2
6 сен 2024
Rocky Wolfsson
Nicolas444883, linkin Park без Шиноды, это то же самое, что и Depeche Mode без Мартина Гора. Кто бы писал бы им песни? Был у группы момент, когда им предлагали от Майка избавится, либо снизить его присутствие в песнях, когда ещё дебютный альбом писали...
6 сен 2024
Rocky Wolfsson
Вполне неплохо вышло. Сингл на уровне альбома The Hunting Party. Вокалистка вполне вписалась, хоть и не все ранние песни группы вывозит...
Like!2
6 сен 2024
Damien
Rocky Wolfsson, что ж, истошно, но при этом мелодично вопить в микрофон - удел, как в очередной раз выясняется, не только мужчин. Желаю банде и ее новой певунье творческих успехов и тонн "зелени"!
6 сен 2024
Rocky Wolfsson
Damien, и тебе не чихать!)
6 сен 2024
Starbreaker
Бля да что за день-то сегодня!
Уже второй раз картошку изо рта выплёвываю)
На этот раз выяснилось, что Николас-куча-цыфер, который недавно толкнул такую пламенную речь про попсодрочерство, презреную Тейлор Свифт и убожество музыкальных вкусов тех, кто слушает мейнстрим, сам наяривает на ебаный Линкин Парк!
"Это просто праздник какой-то!"
Like!5  Dislike!2
6 сен 2024
ChatGPT
А. ХУ. ЕТЬ.
Like!1
6 сен 2024
F
Fo0x
Бедная бабца. Говноеды по всему миру сейчас устроят ей душ из их любимой субстанции.
Like!7
6 сен 2024
Damien
Fo0x, пока что "говноеды" устраивают ей исключительно бурные овации. Им, конечно, можно сообщить, что ты - продвинутый муз. интеллектуал из мегапросвещенной России - крайне огорчен их восторженной реакцией, но их коллективный ответ, боюсь, тебя совершенно не обрадует. Будь добрее и терпимее к людям.
6 сен 2024
F
Fo0x
Damien, почему огорчен ? Я, наоборот, против того, чтобы в любой группе из вокалиста делали какого-то незаменимого божка.
6 сен 2024
Darkside.ru Member
B
Blindman
Damien, говна не нее во время стримп вылили преизрядно, о каких бурных овациях идет речь - понятно не очень, ну да черт с ними
Like!1
6 сен 2024
Mister
А барабанщик почему ушел?
6 сен 2024
J
JackLong
Mister, официальной инфы нет, но можно предположить, если он "не делает татуировки по религиозным причинам" (c)Вики, то может по тем же соображениям решил не играть в группе, в которой случился суицид)) мало ли
6 сен 2024
Darkside.ru Member
B
Blindman
Mister, шинода объяснил, у них сегодня или завтра еще большое интервью должно быть....
6 сен 2024
father
В принципе после реюниона Static-X, Pantera и наших "Кино" и продолжения деятельности, например, Fear Factory тут даже вроде и нормальный ход. Обычно обхожу стороной новости о группах, которые не особо слушаю, но LP изо всех щелей заебали уже с утра, поэтому оставлю своё очень важное мнение.
Like!1
6 сен 2024
R
RoniN
Первый сингл выглядит простенько, но весьма неплох.
Группе успехов, новой вокалистке терпения. Мы знаем ряд успешных замен, казалось бы незаменимых фронтменов, может и тут все будет ок, главное что б материал толковый был. Новый ЛП не вернет нам наш 2007, но возможно подарит что-то новое.
Like!1
6 сен 2024
Lord Iscariah
Хуета.
Во-первых, музыка ни о чем.
Во-вторых, звучание попсовое.
В-третьих, вокалистка страхуебище.
В-четвертых, она петь нихуя не умеет. Думал, что они найдут хотя бы кого-то кто уровень Честера на 50% сможет тянуть, а нет, взяли какую-то обычную шаболду безталантную.
Не, пацаны. Нахуй! Первые три альбома LP навсегда, а эту хуйню я слушать не собираюсь.
  Dislike!2
6 сен 2024
Н
НELLECTOR
Ужасно.
Просто ужасно, что я прочитал о том, что ты, Ретарда любишь Linkin Park.
Боюсь, что это для меня теперь нивелирует любое твое экспертное мнение о любом музле.
Потому что вряд ли есть оправдание для того, чтобы кайфануть хотя бы от одной ноты этого блядства.
Одно может быть у тебя оправдание - ностальгия по прыщавой юности и первой тёлочке.
Like!3
6 сен 2024
P
Petrovich Sexyy
НELLECTOR, а где он признаётся-то?

Немного каминг-аута: мне более-менее нравится у них несколько песен и одна даже сильно. Всё остальное кроме последнего альбома могу фоном слушать не морщась. В любом случае лучше всего (ну или почти всего) европавера, допустим. Где-то на уровне Accept, хоть у Честера вокал и гораздо лучше. Был.
Like!2
6 сен 2024
Н
НELLECTOR
Petrovich Sexyy, петрович, я в ахуе от вашей коллективной изысканности)
Like!1
6 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
НELLECTOR, дебютник ЛП - классный поп-альбом
6 сен 2024
P
Petrovich Sexyy
НELLECTOR, ну беверастия она такая, обязывает)
Like!1
6 сен 2024
F
Fo0x
НELLECTOR, рассуждения из разряда "не с хаером и не носишь косуху - не металлист".
Like!1
6 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Fo0x, если на голове хвост, даешь под хвост
Like!1
6 сен 2024
Н
НELLECTOR
Fo0x, какой металлист? Я металлист? Не неси ерунды.
Спроси вон у Петровича какой я металлист. Я просто хуйню не люблю.
6 сен 2024
gravitgroove
НELLECTOR, зачем ты вообще спустился в этот шлюз? )) Держи верёвку, поднимайся.
Like!3
6 сен 2024
Н
НELLECTOR
gravitgroove, принял верёвку. Пока повис - раздумываю)
6 сен 2024
Damien
Fo0x, у меня вот хаера нет уже очень давно (не люблю, голова потеет в жару, да и мыть никакого терпения не хватит) - на вид совершенно обычный, коротко стриженный великовозрастный гопник в шортах, майке и кроссовках. )) Как однажды сказала своей подруге моя дочурка, "Мой папа - стареющий лингвист". :-D
6 сен 2024
for example
НELLECTOR, согласен с каждой строчкой.
Like!1
6 сен 2024
ElectricRetard
for example, а в чем причина подгорания? О том, что я ЛЮБЛЮ Линкин Парк, я не писал. Весьма добротно отношусь к первым двум альбомам, это да. Считаю это хорошей поп музыкой. Войдут ли они в список хоть сколько-нибудь действительно любимых мной исполнителей? Да нет, не войдут. Но и кичиться тем, что я не слушаю вот этого исполнителя, а значит мои вкусы лучше, я конечно же не буду.

>Потому что вряд ли есть оправдание для того, чтобы кайфануть хотя бы от одной ноты этого блядства.
Пора бы уже дедушкам понять, что если у вас всякие Айрон Мейдены были музыкой детства которую слушали все, то у меня в силу возраста вышло так, что это были Линкин Парк. В детстве у меня было всего несколько кассет, потому что жил в крайне маленьком городе, две из них были Линкин Парка, и когда мне брат давал свой плеер я натурально кайфовал. И вообще не думал о том, насколько они там говно по меркам дядек говнарей. Так же, первая моя девушка была фанаткой ЛП. Друзья были фанаты ЛП. Я конечно тоже могу подрубить снобисткое ебало и три часа расписывать какое это говно, но я лучше справедливо оценю, что они умеют (умели) в хитовые мелодии, играли нужную музыку в нужное время и имели одного из самых пиздатых певцов в рок музыке, таланты которого к херам не раскрыли внутри своего творчества.

>что это для меня теперь нивелирует любое твое экспертное мнение о любом музле
Во-первых, никогда не было экспертным. Во-вторых, твое нивелировано еще 50-тью подобными вбросами ранее.

upd: Какой-то у меня слишком адекватный ответ вышел, нужно разбавить. Линкип парк > Слеер. Во, теперь збс.
Like!2
6 сен 2024
P
Petrovich Sexyy
ElectricRetard, открою тебе секрет, что он подобные вбросы делает не с серьёзной миной
6 сен 2024
ElectricRetard
Petrovich Sexyy, ну, т.к. на сайте сидит не только он, вместо того чтобы написать что он безухий еблан, приходится пояснять нормально.
6 сен 2024
Н
НELLECTOR
ElectricRetard, почему ты такой хамоватый, я же тебя люблю)
Тем более - ты признал, что это именно детство и тёлочка, как я традиционно чрезвычайно прозорливо и предполагал!
Фу ты грубый!
6 сен 2024
ElectricRetard
НELLECTOR, про оправдания, нивелирование мнений и блядство пишет он, а хамоватый я, ну ну)
6 сен 2024
s
sibterminator
Шинода получил альтушку на госуслугах.
Like!4
6 сен 2024
for example
sibterminator, проще, чем кажется.
6 сен 2024
ChatGPT
послушал, новая песня и в особенности вокалистка (когда она поёт экстрим-вокал) по манере пения напоминает Halestorm, и это блин вызывает серьёзные опасения по поводу вообще всей этой затее.

но альбом всё равно получит коммерческий успех, и вновь бабло победит зло
Like!2
6 сен 2024
Rocky Wolfsson
Обложка альбома вот чем-то походит на обложку Металлики "Load"...
6 сен 2024
father
Ой, а трек-то хорош! Не фанат, так что хз, насколько это соответствует труЪ-LP, но, если отбросить субъективные моменты, то я, как любитель банд с гитарками, женским вокалом и сладкими одноклеточными мелодиями, заинтересовался, и альбом будет хотя бы на раз послушан.

Внезапно поддержу Ретарда в том, что к музыке из подростково-пиздюковых годов всегда особое отношение со всеми вытекающими.
Like!1
6 сен 2024
ElectricRetard
father, >Внезапно поддержу Ретарда
Это почему это впезапно?!
*щурится в стиле вестерн*
6 сен 2024
H
HELLECTOR
father, бля, я вообще-то в ЭТОМ случае сам снимаю претензии к Ретарде
Like!1
6 сен 2024
Kliops144
Певица звучит как влитая. Песня, канеш, не супер-хит, но сносный середнячок. Поглядим, что там далее.
Like!1
6 сен 2024
Damien
Не могу не процитировать Василия Аксёнова:

Идем вперед, веселые подруги,
Страна дает приют для всех сердец.
Везде нужны заботливые руки
И звонкий жизнерадостный бабец!

:)))
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