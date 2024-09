сегодня



Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре



"The Emptiness Machine", новое видео группы LINKIN PARK, в состав которой входят Mike Shinoda, Brad Delson, Dave "Phoenix" Farrell, Joe Hahn, новая вокалистка Emily Armstrong (DEAD SARA) и барабанщик Colin Brittain (songwriter/producer for G FLIP, ILLENIUM, ONE OK ROCK), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома From Zero, релиз которого намечен на 15 ноября.



Shinoda, Delson, Farrell и Hahn начали потихоньку встречаться в последние годы. Вместо того чтобы «пытаться перезапустить группу», они решили просто проводить больше времени вместе и воссоединиться с творчеством и товариществом, которые лежали в основе их дружбы со времен колледжа. В это время они пригласили различных друзей и коллег присоединиться к ним в студии; среди гостей они обнаружили особое родство с Armstong и Brittain. Естественная химия притягивала музыкантов, и они проводили все больше и больше часов в студии. Это был голос музыкантов, проживших всю жизнь, вновь открывших для себя неудержимую энергию нового начала. За этот сезон родился «From Zero».



О новой эре Shinoda сказал: «До LINKIN PARK наша первая группа называлась XERO. Название этого альбома относится как к этому скромному началу, так и к тому путешествию, которое мы сейчас совершаем. С точки зрения звука и эмоций, это альбом о прошлом, настоящем и будущем - с нашим фирменным звучанием, но новым и полным жизни. Он был создан с глубокой признательностью к нашим новым и давним участникам группы, нашим друзьям, нашей семье и нашим поклонникам. Мы гордимся тем, какими LINKIN PARK стали за эти годы, и рады предстоящему пути.



Чем больше мы работали с Emily и Colin, тем больше мы наслаждались их высококлассными талантами, их компанией и тем, что мы создали. Мы чувствуем себя очень сильными в этом новом составе и в новой яркой и энергичной музыке, которую мы создали вместе. Мы сплетаем воедино те звуковые точки, которые были нам известны, и продолжаем исследовать новые».



Трек-лист:



01. From Zero (Intro)

02. The Emptiness Machine

03. Cut The Bridge

04. Heavy Is The Crown

05. Over Each Other

06. Casualty

07. Overflow

08. Two Faced

09. Stained

10. IGYEIH

11. Good Things Go



Группа даст несколько концертов в новом составе уже в этом году:



September 11 - Kia Forum - Los Angeles, CA

September 16 - Barclays Center - New York, NY

September 22 - Barclays Arena - Hamburg, Germany

September 24 - The O2 - London, UK

September 28 - INSPIRE Arena - Seoul, South Korea

November 11 - Coliseo Medplus - Bogota, Colombia











+6 -2



( 52 ) просмотров: 11203