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*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
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Linkin Park

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Новое видео LINKIN PARK



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Over Each Other, новое видео группы LINKIN PARK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома From Zero, выходящего 15 ноября:

01. From Zero (Intro)
02. The Emptiness Machine
03. Cut The Bridge
04. Heavy Is The Crown
05. Over Each Other
06. Casualty
07. Overflow
08. Two Faced
09. Stained
10. IGYEIH
11. Good Things Go




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24 окт 2024
WahrandPhain
Пора собирать Рамонес, Коил и Моторхед
24 окт 2024
rock n roll
WahrandPhain, motorhead?????Это не возможно,Лемми точно никто заменить не сможет!
24 окт 2024
WahrandPhain
rock n roll, ну слава богу, что Джонни Рамона можно заменить!
24 окт 2024
WahrandPhain
rock n roll, а Честера Беннингтона можно заменить? Я вот вообще равнодушен к ним и слышал 1,5, песни, а любимое - это нейрокавер на Комарово. Но, я считаю что он был Личность, которая и формировала интерес к группе. А его подменили тухлой сельдью((

просмотров: 202

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