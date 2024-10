сегодня



Новое видео LINKIN PARK



Over Each Other, новое видео группы LINKIN PARK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома From Zero, выходящего 15 ноября:



01. From Zero (Intro)

02. The Emptiness Machine

03. Cut The Bridge

04. Heavy Is The Crown

05. Over Each Other

06. Casualty

07. Overflow

08. Two Faced

09. Stained

10. IGYEIH

11. Good Things Go







