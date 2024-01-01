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Лидер LINKIN PARK: «Перед возвращением мы репетировали как никогда!»



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Mike Shinoda в недавнем интервью обсудил то, как приняли возвращение LINKIN PARK:

«Это безумие. Мы долгое время планировали этот момент. Если вернуться назад, то я познакомился с Emily в 2019 году, кажется. Я услышал её имя от друзей. Мы кое-что написали и просто пообщались. И это была скорее встреча, чем сочинение песен. Песни были хорошими, но это было больше похоже на что-то личное. И в конце концов мы начали — Joe, Dave и я — собираться вместе всё чаще и чаще. И намерение было не в том, чтобы снова создать группу или что-то в этом роде. Мы просто время от время встречались, и в итоге всё встало на свои места с Emily и с Colin'ом, нашим новым барабанщиком».

На вопрос о том, когда идея возвращения LINKIN PARK стала для него возможной, он ответил:

«Новый альбом появлялся по мере того, как группа обретала форму. Мы проводили сессии с другими авторами, другими певцами, другими исполнителями и так далее. Мы решили, что хотим позвать Emily и Colin'a обратно. И я помню, как мы с Joe говорили о том, чтобы использовать её голос на некоторых вещах, которые мы уже написали, и на которых был только мой голос. И как только мы это сделали, мы осознали: "Это звучит очень круто. Мы должны попробовать сделать то же самое с другими песнями"».

Насчёт того, что он почувствовал, когда впервые услышал голос Emily, Mike сказал:

«Группа, в которой она участвовала, называлась DEAD SARA, и я услышал песню под названием "Weatherman". И её пение, её подход, её страсть были движущей силой, а стиль был функцией — это была мощь, которая извергалась из её организма. И мне это всегда нравилось».

На вопрос о том, какие у группы планы на будущее, он ответил:

«Альбом выходит во вторую неделю ноября. И я надеюсь, что когда люди услышат его, они поймут, что это не переиначивание или переписывание истории LINKIN PARK. Это новая глава LINKIN PARK. Старая глава была отличной, и мы её любим. Но она себя исчерпала. И теперь мы столкнулись с проблемой: "Если начинать с нуля с другим голосом, что нам делать?" И голос Emily, когда она поёт, это как страсть... Она на сто процентов остаётся собой. Самое лучшее в этом — что она не пытается быть Честером, не пытается быть кем-то ещё. Она — это она, и поэтому всё получается».

На вопрос, чувствует ли он, что связь между ним и его новыми коллегами по группе усиливается по мере того, как они продолжают нести музыку LINKIN PARK в массы, Mike ответил:

«Да, это постоянная эволюция. Мы репетировали для этого альбома больше, чем когда-либо в жизни. Я всегда сравниваю нас с хорошей баскетбольной командой — у вас не получится пас из-за спины, пас без замаха, если вы не знаете, где все будут находиться. Вы точно знаете, где они будут. Для меня это метафора, как будто эти концерты — это интуитивное осознание того, как мы будем двигаться и играть на сцене, и мы делаем это ещё более непринужденно и с лучшей мышечной памятью».




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