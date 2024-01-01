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JACOBY SHADDIX о возвращении LINKIN PARK



JACOBY SHADDIX в интервью The Bailey Show ответил на вопрос, что он думает о возвращении на сцену LINKIN PARK:



«Мне очень нравится новая песня LINKIN PARK ["The Emptiness Machine"]. Мне очень сильно нравится новая песня, которую они выпустили. Я включил её на повтор, и мне нравится эта атмосфера.



Она заводная, потому что один из наших продюсеров, Колин Бриттейн, с которым я работаю уже, наверное, последние шесть-восемь лет, сейчас играет на барабанах в LINKIN PARK. Он создал этот ритм. Он сказал мне: "У меня появилась возможность, которую я не могу упустить". А я ему: "Да, давай, сделай это, чувак. Люди хотят услышать эту музыку". И это здорово, что их музыку могут оценить по достоинству.



Я знаю, что люди очень полярно относятся к этой ситуации, но я смотрю на это как на момент, когда STONE TEMPLE PILOTS потеряли [вокалиста] Скотта Вейланда. Кто пришёл на помощь? Покойный вокалист LINKIN PARK Честер Беннингтон. Честер стал нести флаг рок-н-ролла. Так что вполне логично, что кто-то заступит на его место и в его отсутствие, чтобы нести этот флаг и донести это послание до людей, потому что это послание с надеждой».



На вопрос интервьюера о том, является ли это «общим мнением музыкантов», что если участник группы, особенно вокалист, по каким-либо причинам не может продолжать, то музыка должна продолжать жить, он ответил:



«Это интересный вопрос, потому что, когда я увидел, что они вернулись с новым вокалистом, это вызвало во мне странные эмоции, если честно. Я просто подумал о своей собственной групп: "Чёрт, если я умру, хочу ли я, чтобы моя группа продолжила это дело?" И, честно говоря, я не могу определиться. У меня нет прямого ответа на этот вопрос. Я думаю, это немного другое, потому что в LINKIN PARK два вокалиста. Я не знаю. У меня нет прямого ответа на этот вопрос. Но у меня есть планы остаться. Я не планирую уходить в ближайшее время. Надеюсь, я всех переживу. Я таракан. Я никуда не денусь».







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