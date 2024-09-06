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Вокалист SHINEDOWN защищает вокалистку LINKIN PARK



Brent Smith прокомментировал решение LINKIN PARK пригласить вокалистку DEAD SARA Emily Armstrong:



«Я помню, как впервые услышал, как Emily Armstrong из DEAD SARA поет «The Weatherman». Я тогда еще подумал: «Я верю, что с рок-н-роллом все будет хорошо... И сегодня я скажу, что с LINKIN PARK все будет более чем хорошо...».



Я знаю, что Интернет пестрит критическими и хвалебными комментариями от фанатов по всему миру. Есть над чем задуматься... Неужели вы действительно верите, что участники этой ВЕЛИКОЙ группы действительно считают, что Честера Беннингтона можно заменить? Весь мир знает, что он никогда не будет заменен, потому что он был единственным в своем роде. Но, несмотря на все это, есть аудитория, которая скучает по этой группе, по их существованию и по тому, что они собой представляют. Поэтому я прошу вас, всех вас... Дайте им возможность не закрывать свою главу. Дайте им возможность отпраздновать свое наследие, а также возможность создать новое.



Give'em Hell L.P.».





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