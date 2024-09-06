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*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 62
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
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Linkin Park

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Вокалист SHINEDOWN защищает вокалистку LINKIN PARK



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Brent Smith прокомментировал решение LINKIN PARK пригласить вокалистку DEAD SARA Emily Armstrong:

«Я помню, как впервые услышал, как Emily Armstrong из DEAD SARA поет «The Weatherman». Я тогда еще подумал: «Я верю, что с рок-н-роллом все будет хорошо... И сегодня я скажу, что с LINKIN PARK все будет более чем хорошо...».

Я знаю, что Интернет пестрит критическими и хвалебными комментариями от фанатов по всему миру. Есть над чем задуматься... Неужели вы действительно верите, что участники этой ВЕЛИКОЙ группы действительно считают, что Честера Беннингтона можно заменить? Весь мир знает, что он никогда не будет заменен, потому что он был единственным в своем роде. Но, несмотря на все это, есть аудитория, которая скучает по этой группе, по их существованию и по тому, что они собой представляют. Поэтому я прошу вас, всех вас... Дайте им возможность не закрывать свою главу. Дайте им возможность отпраздновать свое наследие, а также возможность создать новое.

Give'em Hell L.P.».




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6 сен 2024
Lord Iscariah
Вокалистка хуета. 9 из 10 групп с женским вокалом именно такой вокал имеют. Сука, ноль индивидуальности или оригинальности.
Если им очень хочется играть музыку, то окей, играйте, только название LP не трогайте и придумайте что-то новое под эту пизденку. Хуета вокал. Слушать это дерьмо не буду. Полннейшее неуважение к Честеру и его таланту.
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6 сен 2024
Corpsegrinder04
Группе конечно с дамой на вокале благополучия и творческих успехов, умершему экс участнику земля пухом.
Но честно говоря поражает такое обширное внимание посетителей Дарксайда данному коллективу . Помню когда учился в универе и только появилась эта группа, у нас в среде металлистов и прочих суровых говнарей слушать такое было моветоном . Да честно говоря после пары прослушиваний и надоевших крутилок их клипов по мтв , угорая в те времена по условным Death, Kreator или Iron Maiden даже в голову не приходило слушать это. Просто тупо не нравилось, не потому что музыка их была уделом малолетних сосок, эмо и прочей модной в начале 00- х шляпы, а именно не цепляло вообще. Наличия такого обширного сегодняшнего обсуждения , кроме как ностальгией участников объяснить себе не могу.
6 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, у них классные мелодии на первом альбоме есть, не только есть, а весь альбом из них и состоит. Да, это прям откровенно попсовая музыка, шаблонная и клишированная, но её прикольно слушать, мне заходит. Но всё остальное нет, не люблю второй альбом, и супер-пупер хит Numb ничего, кроме скуки, не вызывает.
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6 сен 2024
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, надо будет 1-й альбом на досуге послушать. Я слышал как раз который с Numb.
6 сен 2024
n
nabastak_
Corpsegrinder04, мне только 15 года последний суицидальный альбом у них нравится. Он еще когда не умер, я подумал - хм, добренький вроде альбом, а каким-то холодом веет депрессивным.
6 сен 2024
F
Fo0x
сцук, подольше её послушал, теперь в голове играет "младший лейтенант, мальчик молодой..." и "а я сяду в кабриолет..." Придётся оригиналы послушать в противофазе.
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