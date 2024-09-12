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*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
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Linkin Park

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Сынок Честера наехал на LINKINK PARK



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Jaime Bennington раскритиковал LINKIN PARK за возвращение к активной деятельности:

«Привет, Mike! Людям не так уж и сложно понять, что LINKIN PARK заново изобретают себя.

Им трудно понять, как ты нанял свою старую подругу Emily Armstrong на место Честера Беннингтона, зная об истории Emily в церкви и её дружбе с Daniel Masterson.

Ты тихо перечеркнул жизнь и наследие моего отца в реальном времени во время международного месяца предотвращения сaмoубийств. Ты отказался признать последствия найма Emily, не сделав ни одного уточняющего заявления о различных жертвах, которые составляют вашу основную фэн-базу.

Люди не должны привыкать к тому, что ты сделал. Их не нужно шокировать, чтобы они могли разобраться и всё понять. Ты предал доверие, оказанное тебе фанатами и людьми, поддерживающих группу в течение десятилетий, включая меня.

Мы верили, что ты станешь лучшим человеком. Что ты изменишься. Потому что ты обещал нам, что это твоё намерение. А теперь ты просто дряхлый и глухой. Это безумие».

Кроме того он утверждает, что Shinoda познакомился с Emily не в 2019 году, отметив, что в недавнем интервью сооснователь Linkin Park первоначально сказал, что они познакомилась в 2017 году, но тут же исправился, что на самом деле встреча состоялась два года спустя. Беннингтон добавил:

«Я знаю, что иногда люди совершают ошибки, неправильно цитируют информацию или вспоминают её по-другому в тот момент, но всё же. Мне интересно, что Mike случайно сказал, что встретил Emily в 2017 году, а потом исправился. Интересно, кто из друзей познакомил их?

Эта схема говорит о том, что исторически сложилось так, что люди, выражающие взгляды, альтернативные мейнстриму, маргинализируются и закрываются... Я НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ ЭТО».

Чуть позже Jamie начал ныть, что за его слова в его адрес прилетело от некоторых поклонников:

«Есть много людей, которым я не нравлюсь. Сейчас многие говорят мне ужасные вещи. Честно говоря, я не думаю, что мне безопасно идти на шоу по общему входу, потому что я не знаю, кто рядом со мной. Я не знаю, кто меня узнает или возьмет на себя смелость агрессивно реагировать на меня, когда я просто приду посмотреть на шоу. Но мне нужно его увидеть.

Сами зрители могут быть небезопасны для меня... Я считаю необходимым признать серьезность моей ситуации, то, как люди предпочитают взаимодействовать со мной. Многие из фанатов LINKINK PARK, которые будут присутствовать на концерте, вели себя жестоко, несвойственно и агрессивно».

Все эти люди подходят ко мне и говорят: «Ты не знаешь, что подумал бы твой отец». Вы заходите в мои посты и на мои трансляции и говорите мне, чтобы я покончил с собой, что я ужасен, что мой отец не ценил меня. О чем вы говорите? Вам было наплевать, когда он умер. Если бы вам было не п$$$й, вы бы поняли, в чем проблема. Вы бы поняли, почему все это неправильно. Я же понимаю, потому что я его ребенок».

В последующем заявлении, опубликованном в его Instagram, Jamie написал фанатам LINKINK PARK:

«Во время посещения шоу, пожалуйста, не приставайте ко мне или моему партнеру. С уважением, мы идем на концерт, чтобы покончить с этим.

Если со мной или моим партнером что-то случится во время концерта, это будет на совести LINKINK PARK».

Report: CHESTER BENNINGTON's Son Confronts LINKIN PARK Fans After He Slammed Band's New Singer - "There Are A Lot Of People Saying Some Really Awful Sh!t Right Now"




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12 сен 2024
C
Claus
Я мало что понял из прочитанного, но он за партнера переживает
12 сен 2024
G
Gleb Monster
«Беннингтон и партнёры»
12 сен 2024
ElectricRetard
Фраза про партнера, байт Корпсграйндера?

просмотров: 356

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