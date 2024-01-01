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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 29
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 15
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Linkin Park

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|||| 5 окт 2024

Профессиональное видео с выступления LINKIN PARK



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Профессиональное видео с выступления LINKIN PARK, которое состоялось 24 сентября на O2 Arena, London, United Kingdom, доступно для просмотра ниже.




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