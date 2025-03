сегодня



EMILY ARMSTRONG о первой сессии с LINKIN PARK



EMILY ARMSTRONG в интервью "Women Who Make Q101" рассказала о том, как наладила связь с участниками LINKIN PARK:



«Это интересно, потому что мы много говорили об этом, — мы вращались в разных кругах. Мы очень редко пересекались до этого. Но когда мы начали сочинять во второй раз в студии, всё пошло как по маслу, и мы нашли много точек пересечения, чего не было раньше. Не знаю, стоит ли об этом упоминать, но было много моментов, когда мы говорили: "Вы работали с этим парнем? Мы тоже работали с ним над нашим первым альбомом". Буквально многое сложилось в единое целое, и это своего рода синергия, это судьба. Всё совпадало таким образом, что для меня это было очень сюрреалистично, потому что я никогда не встречала никого из этих людей раньше, а потом вдруг в один момент всё обрело смысл на этом этапе нашей жизни для них и меня в группе, и теперь это моя группа. Всё действительно сложилось в то время, когда мы все искали это. Мы нашли так много общего, что это начало сближать нас всё больше и больше. Это было что-то вроде: "Вот оно"».



Новая песня группы, "Up From The Bottom", будет представлена 27 марта.







