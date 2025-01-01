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Linkin Park

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2 фев 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур

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29 ноя 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

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20 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK об отсутствии на концертах Brad'a Delson'a

15 ноя 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания. И стрим, был

14 ноя 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

11 ноя 2024 : 		 PAGE HAMILTON присоединился на сцене к LINKIN PARK

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK выступили на открытии League Of Legends World Championship

30 окт 2024 : 		 LINKIN PARK выступят на открытии League Of Legends World Championship

24 окт 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

5 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления LINKIN PARK

29 сен 2024 : 		 JACOBY SHADDIX о возвращении LINKIN PARK

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EMILY ARMSTRONG о первой сессии с LINKIN PARK



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EMILY ARMSTRONG в интервью "Women Who Make Q101" рассказала о том, как наладила связь с участниками LINKIN PARK:

«Это интересно, потому что мы много говорили об этом, — мы вращались в разных кругах. Мы очень редко пересекались до этого. Но когда мы начали сочинять во второй раз в студии, всё пошло как по маслу, и мы нашли много точек пересечения, чего не было раньше. Не знаю, стоит ли об этом упоминать, но было много моментов, когда мы говорили: "Вы работали с этим парнем? Мы тоже работали с ним над нашим первым альбомом". Буквально многое сложилось в единое целое, и это своего рода синергия, это судьба. Всё совпадало таким образом, что для меня это было очень сюрреалистично, потому что я никогда не встречала никого из этих людей раньше, а потом вдруг в один момент всё обрело смысл на этом этапе нашей жизни для них и меня в группе, и теперь это моя группа. Всё действительно сложилось в то время, когда мы все искали это. Мы нашли так много общего, что это начало сближать нас всё больше и больше. Это было что-то вроде: "Вот оно"».

Новая песня группы, "Up From The Bottom", будет представлена 27 марта.




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