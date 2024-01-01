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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 36
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Linkin Park

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30 окт 2024 : 		 LINKIN PARK выступят на открытии League Of Legends World Championship

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24 сен 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

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17 сен 2024 : 		 Видео полного выступления LINKIN PARK

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12 сен 2024 : 		 Видео с первого официального концерта LINKIN PARK

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6 сен 2024 : 		 Почему ROB BOURDON покинул LINKIN PARK

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28 авг 2024 : 		 Вокалист SUM 41 не собирается в LINKIN PARK
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LINKIN PARK выступят на открытии League Of Legends World Championship



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LINKIN PARK исполнят Heavy Is The Crown на церемонии открытия League Of Legends World Championship, которая состоится второго ноября на O2 Arena, London.Также заявлены Ashnikko, Mars Atlas Of Forts и Tiffany Aris. С момента релиза, песня стала самым популярным по стримам гимном, преодолев отметку в 57 миллионов просмотров и 270 миллионов аудио-стримов.




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