LINKIN PARK выступят на открытии League Of Legends World Championship



LINKIN PARK исполнят Heavy Is The Crown на церемонии открытия League Of Legends World Championship, которая состоится второго ноября на O2 Arena, London.Также заявлены Ashnikko, Mars Atlas Of Forts и Tiffany Aris. С момента релиза, песня стала самым популярным по стримам гимном, преодолев отметку в 57 миллионов просмотров и 270 миллионов аудио-стримов.







