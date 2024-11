сегодня



PAGE HAMILTON присоединился на сцене к LINKIN PARK



Лидер HELMET Page Hamilton присоединился на сцене к LINKIN PARK в рамках выступления восьмого ноября в Globe Life Field, Arlington, Texas и исполнил "All For Nothing". Группа также представила еще одну новую песню, "Casualty".







