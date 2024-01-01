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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 42
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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 42
*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 42
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 27
*Видео полного выступления W.A.S.P. 23
*BRUCE KULICK не понимает 14
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Linkin Park

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15 ноя 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания

14 ноя 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

11 ноя 2024 : 		 PAGE HAMILTON присоединился на сцене к LINKIN PARK

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK выступили на открытии League Of Legends World Championship

30 окт 2024 : 		 LINKIN PARK выступят на открытии League Of Legends World Championship

24 окт 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

5 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления LINKIN PARK

29 сен 2024 : 		 JACOBY SHADDIX о возвращении LINKIN PARK

28 сен 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Перед возвращением мы репетировали как никогда!»

27 сен 2024 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

25 сен 2024 : 		 MIKE SHINODA: «Называть новый состав не LINKIN PARK было бы неправильно»

24 сен 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

23 сен 2024 : 		 Кавер-версия LINKIN PARK от POSTMODERN JUKEBOX

23 сен 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

19 сен 2024 : 		 LINKIN PARK в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

18 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS одобрил вокалистку LINKIN PARK

17 сен 2024 : 		 Видео полного выступления LINKIN PARK

14 сен 2024 : 		 Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона

12 сен 2024 : 		 Видео с первого официального концерта LINKIN PARK

12 сен 2024 : 		 BRAD DELSON не поедет в тур с LINKIN PARK

12 сен 2024 : 		 Сынок Честера наехал на LINKINK PARK

10 сен 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Emily не пытается быть Честером»

9 сен 2024 : 		 Концерты LINKIN PARK раскупили за "минуты"

6 сен 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN защищает вокалистку LINKIN PARK

6 сен 2024 : 		 Почему ROB BOURDON покинул LINKIN PARK
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Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания



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From Zero, новый альбом LINKIN PARK, доступен для прослушивания ниже.




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