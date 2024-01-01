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EMILY ARMSTRONG о появлении в LINKIN PARK: «Я будто попала в Диснейленд»



EMILY ARMSTRONG в недавнем выпуске официального подкаста рассказала лидеру группы Mike'у Shinoda'e о своей реакции на предложение стать новой вокалисткой LINKIN PARK:



«Я старалась соответствовать вашему уровню, и насколько круто, что вы, ребята, просто попросили меня о нескольких живых выступлениях. Если бы я отреагировала чересчур перевозбуждённо, мне кажется, это было бы немного кринжово. А вы были очень тактичны, чтобы узнать: "Что думают об этом участники DEAD SARA?" Как только мы вышли из студии, я сразу же подумала: "О чёрт". Мне было позволено окунуться в этот новый мир. Я словно попала в Диснейленд. Он был полон волшебства, возможностей и всего, что только можно себе представить».







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