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Linkin Park

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Лидер LINKIN PARK об отсутствии на концертах Brad'a Delson'a



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MIKE SHINODA в недавнем интервью Zach Sang Show объяснил, почему Brad Delson не принимает участие в концертах коллектива, и как в команду попал Colin Brittain:

«Colin был участником процесса работы над новым альбомом LINKIN PARK "From Zero" в качестве автора и сопродюсера. Мне нравится работать с ним. Я познакомился с ним на сессиях, а потом стал привлекать его для помощи в написании текстов и продюсировании. А потом в конце концов мы спросили: "Чувак, оказывается, нам нужен кто-то, кто будет играть на барабанах". Я знаю, что это его основной инструмент. И я спросил: "Ты бы хотел этим заняться?" Ведь это значит отойти от продюсерской карьеры.

Если кто-то не понимает динамики, наш гитарист Brad в группе, но он понял, что с точки зрения его... Это что-то вроде вопроса с ментальным здоровьем. Ему не нравится гастрольный и концертный образ жизни, поэтому он наш гитарист, но не играет вживую. Поэтому он выбрал парня по имени Alex, который потрясающе играет, действительно хороший гитарист, и они отлично ладят, и вот Brad выбрал именно Alex'a для исполнения своих партий вживую. Но в то время мы ещё не были знакомы с Alex'ом, и поэтому мы обратились к Colin'у. Я сказал ему: "Brad'y нужен кто-то, кто будет играть на гитаре, а нам нужен барабанщик. Ты одинаково хорошо делаешь и то, и другое. Чем бы ты хотел заниматься?' И он был просто как ребёнок в магазине сладостей. Думаю, он сказал: "Я не могу поверить в то, о чём вы меня сейчас просите". Он был настолько взволнован».




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