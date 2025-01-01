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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 246
*Лидер SEPULTURA хочет братьев 131
*METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл 122
*MIKE PORTNOY рад возвращению в DREAM THEATER 53
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
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Linkin Park

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2 фев 2025 : 		 LINKIN PARK открыли тур

24 янв 2025 : 		 А капелла версия нового альбома LINKIN PARK

13 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

6 дек 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

29 ноя 2024 : 		 Концертное видео LINKIN PARK

27 ноя 2024 : 		 EMILY ARMSTRONG о появлении в LINKIN PARK: «Я будто попала в Диснейленд»

25 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Мы позволили всему случиться естественным образом»

20 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK об отсутствии на концертах Brad'a Delson'a

15 ноя 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания. И стрим, был

14 ноя 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

11 ноя 2024 : 		 PAGE HAMILTON присоединился на сцене к LINKIN PARK

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK выступили на открытии League Of Legends World Championship

30 окт 2024 : 		 LINKIN PARK выступят на открытии League Of Legends World Championship

24 окт 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

5 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления LINKIN PARK

29 сен 2024 : 		 JACOBY SHADDIX о возвращении LINKIN PARK

28 сен 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Перед возвращением мы репетировали как никогда!»

27 сен 2024 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

25 сен 2024 : 		 MIKE SHINODA: «Называть новый состав не LINKIN PARK было бы неправильно»

24 сен 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

23 сен 2024 : 		 Кавер-версия LINKIN PARK от POSTMODERN JUKEBOX

23 сен 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

19 сен 2024 : 		 LINKIN PARK в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

18 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS одобрил вокалистку LINKIN PARK

17 сен 2024 : 		 Видео полного выступления LINKIN PARK
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|||| сегодня

LINKIN PARK открыли тур



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Выступлением 31 января в Мехико LINKIN PARK открыли мировой тур From Zero:

01. Somewhere I Belong
02. Crawling
03. New Divide
04. The Emptiness Machine

Act II

05. The Catalyst
06. Burn It Down
07. Over Each Other
08. Waiting For The End
09. Castle Of Glass
10. Two Faced
11. Joe Hahn Solo (with Colin on drums)
12. When They Come For Me / Remember The Name (Mike solo; with Colin on drums)
13. Casualty
14. One Step Closer

Act III

15. Lost (Mike and Emily piano snippet into full band version)
16. Good Things Go (Live debut)
17. What I've Done

Act IV

18. Overflow (Live debut)
19. Numb
20. In The End
21. Faint

Encore:

22. Papercut
23. A Place For My Head
24. Heavy Is The Crown
25. Bleed It Out




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