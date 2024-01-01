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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 49
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 38
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
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Linkin Park

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30 авг 2024 : 		 LINKIN PARK планируют на четверг

29 авг 2024 : 		 Анонс LINKIN PARK оказался пшиком

28 авг 2024 : 		 Вокалист SUM 41 не собирается в LINKIN PARK

3 май 2024 : 		 LINKIN PARK думают о туре с вокалисткой

24 апр 2024 : 		 Вокалистка EVANESCENCE не будет петь в LINKIN PARK

4 мар 2024 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют LINKIN PARK

23 фев 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

20 фев 2024 : 		 Фрагмент нереализованного трека LINKIN PARK

12 ноя 2023 : 		 Бывший пытается выбить деньги с LINKIN PARK

16 окт 2023 : 		 Как участники LINKIN PARK разыграли METALLICA

7 окт 2023 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил новый сингл

17 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON о концерте в память о Честере

2 июн 2023 : 		 Два миллиарда LINKIN PARK

12 апр 2023 : 		 Басист LINKIN PARK: «В какой-то момент мы что-то сделаем»

7 апр 2023 : 		 Юбилейная версия альбома LINKIN PARK доступна в виде клипов

25 мар 2023 : 		 Нереализованный трек LINKIN PARK

13 мар 2023 : 		 MIKE SHINODA против выступлений LINKIN PARK с голограммой Честера Беннингтона

18 фев 2023 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Никто не представлял глубину депрессии Честера»

10 фев 2023 : 		 Новое видео LINKIN PARK

7 фев 2023 : 		 Новая песня LINKIN PARK выйдет в пятницу

25 апр 2022 : 		 MIKE SHINODA — о состоянии дел в LINKIN PARK

7 апр 2022 : 		 Мог ли вокалист SUM 41 оказаться в LINKIN PARK?

31 мар 2022 : 		 ANNIKEN почтила память вокалиста LINKIN PARK

23 мар 2022 : 		 LINKIN PARK набрали миллиард

4 мар 2022 : 		 Барабанщик GREY DAZE: «За два дня до самоубийства Честер был на седьмом небе от счастья»

22 июл 2021 : 		 Вдова вокалиста LINKIN PARK почтила память Честера
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LINKIN PARK планируют на четверг



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Предположение поклонников о том, что 00:09:05 "это был вжух неспроста", LINKIN PARK подтвердили новым сообщением:

«Будь частью чего-то. Пятого сентября».

Участники официального фан-клуба Linkin Park Underground сообщили о получении электронных писем о неком событии в Лос-Анджелесе в ту же дату. Событие будет доступно только для участников Linkin Park Underground, билеты среди которых будут распространены случайным образом.

Be part of something. September 5th. https://t.co/81TjG5cyAZpic.twitter.com/XQAKqkB9Zr



Linkin Park announce LPU exclusive event coming to Los Angeles, CA on September 5th (2024) pic.twitter.com/VUkO7hRCfi






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