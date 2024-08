сегодня



LINKIN PARK планируют на четверг



Предположение поклонников о том, что 00:09:05 "это был вжух неспроста", LINKIN PARK подтвердили новым сообщением:



«Будь частью чего-то. Пятого сентября».



Участники официального фан-клуба Linkin Park Underground сообщили о получении электронных писем о неком событии в Лос-Анджелесе в ту же дату. Событие будет доступно только для участников Linkin Park Underground, билеты среди которых будут распространены случайным образом.









Be part of something. September 5th. https://t.co/81TjG5cyAZ pic.twitter.com/XQAKqkB9Zr







Linkin Park announce LPU exclusive event coming to Los Angeles, CA on September 5th (2024) pic.twitter.com/VUkO7hRCfi





