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Linkin Park

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24 янв 2025 : 		 А капелла версия нового альбома LINKIN PARK

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24 сен 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

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|||| 24 янв 2025

А капелла версия нового альбома LINKIN PARK



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LINKIN PARK опубликовали а капелла-версию нового альбома From Zero — "From Zero - A Cappellas"




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25 янв 2025
Rocky Wolfsson
Зачем им весь то альбом а капеллой выкладывать? Хотя... может хотят, чтоб ремиксов накидали?
25 янв 2025
a
antoner
Тут решил пива выпить после работы,в баре крутили концерт Linkin Park.Пятиминутные сэмплы с гитарными Джиджидди и нудные вопли покойного вокалиста,под такой концерт пиво пить перехотелось,под этот скорбный нудный плач. Надеюсь с приходом в штаты Трампа тяжёлый рок изменится в лучшую сторону.

просмотров: 962

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