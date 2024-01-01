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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
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*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
*TED NUGENT ответил PEARL JAM 14
*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 32
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 21
*Drum-cam от PANTERA 20
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
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Linkin Park

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23 сен 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

19 сен 2024 : 		 LINKIN PARK в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

18 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS одобрил вокалистку LINKIN PARK

17 сен 2024 : 		 Видео полного выступления LINKIN PARK

14 сен 2024 : 		 Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона

12 сен 2024 : 		 Видео с первого официального концерта LINKIN PARK

12 сен 2024 : 		 BRAD DELSON не поедет в тур с LINKIN PARK

12 сен 2024 : 		 Сынок Честера наехал на LINKINK PARK

10 сен 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Emily не пытается быть Честером»

9 сен 2024 : 		 Концерты LINKIN PARK раскупили за "минуты"

6 сен 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN защищает вокалистку LINKIN PARK

6 сен 2024 : 		 Почему ROB BOURDON покинул LINKIN PARK

6 сен 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре

2 сен 2024 : 		 LZZY HALE исполнила LINKIN PARK

30 авг 2024 : 		 LINKIN PARK планируют на четверг

29 авг 2024 : 		 Анонс LINKIN PARK оказался пшиком

28 авг 2024 : 		 Вокалист SUM 41 не собирается в LINKIN PARK

3 май 2024 : 		 LINKIN PARK думают о туре с вокалисткой

24 апр 2024 : 		 Вокалистка EVANESCENCE не будет петь в LINKIN PARK

4 мар 2024 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют LINKIN PARK

23 фев 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

20 фев 2024 : 		 Фрагмент нереализованного трека LINKIN PARK

12 ноя 2023 : 		 Бывший пытается выбить деньги с LINKIN PARK

16 окт 2023 : 		 Как участники LINKIN PARK разыграли METALLICA

7 окт 2023 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил новый сингл

17 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON о концерте в память о Честере
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|||| сегодня

LINKIN PARK исполнили новую песню



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В рамках выступления на Barclays Arena, Hamburg, Germany, LINKIN PARK исполнили новую композицию "Heavy Is The Crown"

Sneak peek of the studio version of the Worlds 2024 Anthem, "Heavy Is The Crown" by Linkin Park | #LeagueOfLegendspic.twitter.com/k7bFYgRTJ2






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