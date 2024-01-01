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LINKIN PARK исполнили новую песню



В рамках выступления на Barclays Arena, Hamburg, Germany, LINKIN PARK исполнили новую композицию "Heavy Is The Crown"









pic.twitter.com/k7bFYgRTJ2 Sneak peek of the studio version of the Worlds 2024 Anthem, "Heavy Is The Crown" by Linkin Park | #LeagueOfLegends





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