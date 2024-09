сегодня



LINKIN PARK исполнили новую песню



В рамках выступления на Barclays Arena, Hamburg, Germany, LINKIN PARK исполнили новую композицию "Heavy Is The Crown"









Sneak peek of the studio version of the Worlds 2024 Anthem, "Heavy Is The Crown" by Linkin Park | #LeagueOfLegends pic.twitter.com/k7bFYgRTJ2





