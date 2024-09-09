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Концерты LINKIN PARK раскупили за "минуты"



По сообщению фэн-сайта LINKIN PARK, билеты на концерт группы 11 сентября в Kia Forum разошлись менее чем за час, а на шоу в Barclays Center, Brooklyn, New York и вовсе за несколько минут. На этих концертах LINKIN PARK исполнят двухчасовой сет в очень редкой обстановке 360-градусного обзора, что позволит создать уникальную постановку и продать большее, чем обычно, число билетов на этих площадках.







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