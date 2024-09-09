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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 58
*Попробуй Элтона Джона на вкус 34
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Linkin Park

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9 сен 2024 : 		 Концерты LINKIN PARK раскупили за "минуты"

6 сен 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN защищает вокалистку LINKIN PARK

6 сен 2024 : 		 Почему ROB BOURDON покинул LINKIN PARK

6 сен 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре

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30 авг 2024 : 		 LINKIN PARK планируют на четверг

29 авг 2024 : 		 Анонс LINKIN PARK оказался пшиком

28 авг 2024 : 		 Вокалист SUM 41 не собирается в LINKIN PARK

3 май 2024 : 		 LINKIN PARK думают о туре с вокалисткой

24 апр 2024 : 		 Вокалистка EVANESCENCE не будет петь в LINKIN PARK

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20 фев 2024 : 		 Фрагмент нереализованного трека LINKIN PARK

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16 окт 2023 : 		 Как участники LINKIN PARK разыграли METALLICA

7 окт 2023 : 		 Вокалист LINKIN PARK выпустил новый сингл

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2 июн 2023 : 		 Два миллиарда LINKIN PARK

12 апр 2023 : 		 Басист LINKIN PARK: «В какой-то момент мы что-то сделаем»

7 апр 2023 : 		 Юбилейная версия альбома LINKIN PARK доступна в виде клипов

25 мар 2023 : 		 Нереализованный трек LINKIN PARK

13 мар 2023 : 		 MIKE SHINODA против выступлений LINKIN PARK с голограммой Честера Беннингтона

18 фев 2023 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Никто не представлял глубину депрессии Честера»

10 фев 2023 : 		 Новое видео LINKIN PARK

7 фев 2023 : 		 Новая песня LINKIN PARK выйдет в пятницу
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Концерты LINKIN PARK раскупили за "минуты"



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По сообщению фэн-сайта LINKIN PARK, билеты на концерт группы 11 сентября в Kia Forum разошлись менее чем за час, а на шоу в Barclays Center, Brooklyn, New York и вовсе за несколько минут. На этих концертах LINKIN PARK исполнят двухчасовой сет в очень редкой обстановке 360-градусного обзора, что позволит создать уникальную постановку и продать большее, чем обычно, число билетов на этих площадках.




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9 сен 2024
Lord Iscariah
Похуй. Нахуй!

просмотров: 933

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