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GENE SIMMONS одобрил вокалистку LINKIN PARK



GENE SIMMONS в недавнем интервью Forbes ответил на вопрос, что он думает насчет возвращения LINKIN PARK:



«Я послушал, посмотрел несколько видео. Новая вокалистка — просто супер! Она подходит группе. Она звучит великолепно, и удачи им.



Жизнь коротка. Выходите на сцену и живите, наслаждайтесь ей. У LINKIN PARK есть фанаты. Они хотят слушать песни и музыку. Почему бы и нет? Есть группы, которые гастролируют, LYNYRD SKYNYRD, множество групп, у которых почти нет оригинальных участников или они вообще не имеют оригинальных участников. Люди хотят услышать эти песни».



По поводу того, что LINKIN PARK выбрали вокалистку, а не пытались найти другого вокалиста-мужчину, который был бы похож на покойного фронтмена Честера Беннингтона, Gene сказал:



«Мне это нравится. Это нарушение правил, потому что если подумать о правилах, мы взяли AC/DC в их первый тур, и люди говорили, что они не смогут выжить без Бона [Скотта]. Вот это голос! На самом деле они выжили и стали еще успешнее. "Как только у вас появляется новый вокалист, вы уже не можете от него избавиться!" Нет, на самом деле Axl проделал потрясающую работу. И в AC/DC, и в GUNS N' ROSES он великолепен, потому что он звучит убедительно. VAN HALEN — группа, которую я открыл, они подписали со мной контракт, и лично я предпочитаю VAN HALEN эпохи Roth'a. Это было здорово. Не было никого лучше него, это изменило представление о вокалистах. Как только Рот ушёл, все решили: "О Боже, это конец". На самом деле с Sammy они стали ещё популярнее.



Все эти "правила" легко нарушаются. GENESIS потеряли Peter'a Gabrial'a, и все подумали: "Это конец!" Нет. Как только Peter ушёл, GENESIS стали стадионной группой с барабанщиком, который стал петь. Все эти "правила" — кто их вообще устанавливает? В рок-н-ролле нет никаких правил».



Когда ведущий отметил, что когда Armstrong была объявлена вокалисткой, отзывы были неоднозначными, потому что некоторые фанаты LINKIN PARK были расстроены её связями с сайентологией, Gene сказал:



«Я знаю всё о саентологии. Я изучал Л. Рона Хаббарда — тетанов и энергию, оставшуюся после создания Вселенной, что в нас всех есть "тета". Я понимаю это. Я понимаю и глубоко в этом разбираюсь. Я не адепт, но удачи! Жизнь коротка. Верьте во что хотите, поклоняйтесь камню или инопланетянину — чему угодно.



Если они отправятся в турне, то настоящий ответ будет таким: "Из народа, для народа, от народа". Неважно, что говорит Интернет, неважно, что говорят эти "тысячи" людей, которые лают громче всех. Самая маленькая собака лает громче всех. Великое молчаливое большинство — я не имею в виду политиков — люди, которые реальны, покупают билеты. Так что, если они — а LINKIN PARK продадут много билетов — значит, публика высказалась. И точка. И у них всё получится».







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