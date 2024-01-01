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Лидер LINKIN PARK: «Мы позволили всему случиться естественным образом»



Mike Shinoda в недавней беседе ответил на вопрос, какие он испытывает чувства и переживает эмоции от релиза нового альбома:



«Всё очень сложно. Для меня два года назад это было очень тяжело, и я полагаю, что самое лучшее, что мы сделали, — это позволили всему произойти в том порядке и в те сроки, в которые это должно было произойти, позволили событиям произойти органично и не давили слишком сильно. И мне кажется, что в итоге мы просто естественным образом нашли друг друга, нашли этот новый состав, особенно Emily и Colin'a, и музыка появилась сама собой, исходя из того, что нам было наиболее интересно делать».



Когда ведущий предположил, что «From Zero» «звучит почти как возвращение к корням [LINKIN PARK]», Mike сказал:



«Мне нравится, что в новом альбоме так сильна ДНК LINKIN PARK. Это и правда похоже на LINKIN PARK, но я полагаю, что в этом альбоме есть лишь часть старого звучания, а другая часть — это все прочие эпохи группы тоже».







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