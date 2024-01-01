Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 25
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 18
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
*SABATON в игре 9
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 8
*Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть ... 8
*Видео с выступления FEAR FACTORY 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 25
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 18
[= ||| все новости группы



*

Linkin Park

*



25 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Мы позволили всему случиться естественным образом»

20 ноя 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK об отсутствии на концертах Brad'a Delson'a

15 ноя 2024 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания. И стрим, был

14 ноя 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

11 ноя 2024 : 		 PAGE HAMILTON присоединился на сцене к LINKIN PARK

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

4 ноя 2024 : 		 LINKIN PARK выступили на открытии League Of Legends World Championship

30 окт 2024 : 		 LINKIN PARK выступят на открытии League Of Legends World Championship

24 окт 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

5 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления LINKIN PARK

29 сен 2024 : 		 JACOBY SHADDIX о возвращении LINKIN PARK

28 сен 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Перед возвращением мы репетировали как никогда!»

27 сен 2024 : 		 Видео с выступления LINKIN PARK

25 сен 2024 : 		 MIKE SHINODA: «Называть новый состав не LINKIN PARK было бы неправильно»

24 сен 2024 : 		 Новое видео LINKIN PARK

23 сен 2024 : 		 Кавер-версия LINKIN PARK от POSTMODERN JUKEBOX

23 сен 2024 : 		 LINKIN PARK исполнили новую песню

19 сен 2024 : 		 LINKIN PARK в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

18 сен 2024 : 		 GENE SIMMONS одобрил вокалистку LINKIN PARK

17 сен 2024 : 		 Видео полного выступления LINKIN PARK

14 сен 2024 : 		 Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона

12 сен 2024 : 		 Видео с первого официального концерта LINKIN PARK

12 сен 2024 : 		 BRAD DELSON не поедет в тур с LINKIN PARK

12 сен 2024 : 		 Сынок Честера наехал на LINKINK PARK

10 сен 2024 : 		 Лидер LINKIN PARK: «Emily не пытается быть Честером»

9 сен 2024 : 		 Концерты LINKIN PARK раскупили за "минуты"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер LINKIN PARK: «Мы позволили всему случиться естественным образом»



zoom
Mike Shinoda в недавней беседе ответил на вопрос, какие он испытывает чувства и переживает эмоции от релиза нового альбома:

«Всё очень сложно. Для меня два года назад это было очень тяжело, и я полагаю, что самое лучшее, что мы сделали, — это позволили всему произойти в том порядке и в те сроки, в которые это должно было произойти, позволили событиям произойти органично и не давили слишком сильно. И мне кажется, что в итоге мы просто естественным образом нашли друг друга, нашли этот новый состав, особенно Emily и Colin'a, и музыка появилась сама собой, исходя из того, что нам было наиболее интересно делать».

Когда ведущий предположил, что «From Zero» «звучит почти как возвращение к корням [LINKIN PARK]», Mike сказал:

«Мне нравится, что в новом альбоме так сильна ДНК LINKIN PARK. Это и правда похоже на LINKIN PARK, но я полагаю, что в этом альбоме есть лишь часть старого звучания, а другая часть — это все прочие эпохи группы тоже».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 278

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом