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Анонс LINKIN PARK оказался пшиком



Таинственный 100-часовой отсчет в официальном аккаунте LINKIN PARK закончился фразой "Это лишь вопрос времени...". В 00:09:05 цифры снова глюкнули на пару секунд, и несколько фанатов запечатлели этот момент и поделились им в социальных сетях. Некоторые фанаты предположили, что цифры 9 и 5 относятся к дате 5 сентября, которая наступит через неделю, полагая, что больше информации появится на следующей неделе.

It’s only a matter of time…https://t.co/81TjG5c0Lr pic.twitter.com/glDm7n95Mr — LINKIN PARK (@linkinpark) August 28, 2024





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