10 сен 2024



Лидер LINKIN PARK: «Emily не пытается быть Честером»



MIKE SHINODA в интервью KROQ рассказал о новой вокалистке:



«Не было такого, чтобы мы в определённый момент решили: "Давайте соберём группу снова". Не было такого, чтобы мы подумали: "Давайте попробуем вокалистов". Люди предлагали что-то подобное — не столько предлагали, сколько говорили: "Вам нравится эта идея?" Они предлагали нам всякие варианты. Одна из идей, кстати, моя любимая, и я постоянно об этом говорю, была такой: "А что если устроить конкурс в стиле "American Idol", "Voice", и победитель станет нашим вокалистом?" Это противоположно тому, что мы хотели сделать, или противоположно тому, что мы считали правильным, потому что наша группа построена на естественной химии и отношениях. И это очень важно.



Несколько лет назад Dave, Joe и я стали чаще разговаривать, и мы подумали: "А что если нам собраться вместе и просто начать что-то делать, создавать музыку? Это не обязательно должны быть LINKIN PARK. Давайте просто соберёмся вместе, будем креативными и весёлыми". И мы так и поступили. Тогда мы просто решили проводить больше времени вместе. Потом это время переросло в песни, а песни — в "давайте пригласим других людей и посмотрим, что они почувствуют". И в конце концов мы дошли до того, что стали говорить: "Эта девушка Emily и то, что мы с ней создаём, особенное. Я не знаю, почему она особенная. Просто это особенное ощущение. И даже если то, что мы сделали, хорошо, я готов поспорить, что мы сделаем с ней что-то замечательное, если будем работать чаще". Мы также познакомились с Колином, который сейчас играет у нас на барабанах. Колин — автор и продюсер, с которым я познакомился на одной из случайных сессий несколько лет назад, и просто мгновенно с ним нашёл общий язык. И когда мы все вшестером начали собираться вместе с Brad'ом, Joe и Dave'ом, всё постепенно начало приобретать форму».



На вопрос о том, что стало поворотным моментом, он ответил:



«Наверняка у всех есть разные ответы на этот вопрос. Даже у меня могут быть разные ответы на этот вопрос. Думаю, для меня первый, который приходит на ум, это... Была пара песен — "The Emptiness Machine" одна из них — и мы делали их в той форме, которую вы слышите на альбоме, когда Emily спела свои партии для неё. На тот момент песня была уже написана. Мы делали с ней новые песни с нуля и спросили: "Может, ты споёшь песню, которую мы уже сделали, просто выучишь слова?" А она пришла и сделала это просто великолепно. И мы решили: "Это песня LINKIN PARK". Когда вы послушаете её, вы не сможете сказать, что это что-то другое. В тот момент мы думали: "Может, нам назвать группу по-другому? Нужен ли нам один вокалист? Может, у нас будут несколько человек, играющих разные роли?" И когда она пела некоторые песни, это звучало так похоже на группу, что я подумал: "Это здорово". Я не знаю. Я не могу рассуждать логически. Это нелогично. Мне просто хорошо».



Mike также сказал о сложностях, с которыми Эмили придётся столкнуться в качестве замены такому культовому певцу, как Честер:



«Мы все говорили об этом друг с другом и с ней миллион раз, и мы всё ещё говорим об этом. Одна из трудностей, с которой сталкиваются люди, заключается в том, что они так долго слышали LINKIN PARK с голосом Честера, и мысль о том, что кто-то другой будет в этой роли, кажется чем-то странным. Ещё не выпущенная музыка с Emily мне нравится. Я думаю, что её голос невероятен. И люди, которые так сильно связаны с Честером, должны знать, что я считаю, что Честер был единственным в своём роде человеком и единственным в своем роде вокалистом, и Emily тоже является единственным в своём роде человеком и единственным в своём роде вокалистом. Она не пытается быть им. Она старается быть собой. И так получилось, что я думаю, что её пение в этих песнях звучит как LINKIN PARK».







+2 -1



( 9 ) просмотров: 5711

