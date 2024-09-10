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|||| 10 сен 2024

Лидер LINKIN PARK: «Emily не пытается быть Честером»



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MIKE SHINODA в интервью KROQ рассказал о новой вокалистке:

«Не было такого, чтобы мы в определённый момент решили: "Давайте соберём группу снова". Не было такого, чтобы мы подумали: "Давайте попробуем вокалистов". Люди предлагали что-то подобное — не столько предлагали, сколько говорили: "Вам нравится эта идея?" Они предлагали нам всякие варианты. Одна из идей, кстати, моя любимая, и я постоянно об этом говорю, была такой: "А что если устроить конкурс в стиле "American Idol", "Voice", и победитель станет нашим вокалистом?" Это противоположно тому, что мы хотели сделать, или противоположно тому, что мы считали правильным, потому что наша группа построена на естественной химии и отношениях. И это очень важно.

Несколько лет назад Dave, Joe и я стали чаще разговаривать, и мы подумали: "А что если нам собраться вместе и просто начать что-то делать, создавать музыку? Это не обязательно должны быть LINKIN PARK. Давайте просто соберёмся вместе, будем креативными и весёлыми". И мы так и поступили. Тогда мы просто решили проводить больше времени вместе. Потом это время переросло в песни, а песни — в "давайте пригласим других людей и посмотрим, что они почувствуют". И в конце концов мы дошли до того, что стали говорить: "Эта девушка Emily и то, что мы с ней создаём, особенное. Я не знаю, почему она особенная. Просто это особенное ощущение. И даже если то, что мы сделали, хорошо, я готов поспорить, что мы сделаем с ней что-то замечательное, если будем работать чаще". Мы также познакомились с Колином, который сейчас играет у нас на барабанах. Колин — автор и продюсер, с которым я познакомился на одной из случайных сессий несколько лет назад, и просто мгновенно с ним нашёл общий язык. И когда мы все вшестером начали собираться вместе с Brad'ом, Joe и Dave'ом, всё постепенно начало приобретать форму».

На вопрос о том, что стало поворотным моментом, он ответил:

«Наверняка у всех есть разные ответы на этот вопрос. Даже у меня могут быть разные ответы на этот вопрос. Думаю, для меня первый, который приходит на ум, это... Была пара песен — "The Emptiness Machine" одна из них — и мы делали их в той форме, которую вы слышите на альбоме, когда Emily спела свои партии для неё. На тот момент песня была уже написана. Мы делали с ней новые песни с нуля и спросили: "Может, ты споёшь песню, которую мы уже сделали, просто выучишь слова?" А она пришла и сделала это просто великолепно. И мы решили: "Это песня LINKIN PARK". Когда вы послушаете её, вы не сможете сказать, что это что-то другое. В тот момент мы думали: "Может, нам назвать группу по-другому? Нужен ли нам один вокалист? Может, у нас будут несколько человек, играющих разные роли?" И когда она пела некоторые песни, это звучало так похоже на группу, что я подумал: "Это здорово". Я не знаю. Я не могу рассуждать логически. Это нелогично. Мне просто хорошо».

Mike также сказал о сложностях, с которыми Эмили придётся столкнуться в качестве замены такому культовому певцу, как Честер:

«Мы все говорили об этом друг с другом и с ней миллион раз, и мы всё ещё говорим об этом. Одна из трудностей, с которой сталкиваются люди, заключается в том, что они так долго слышали LINKIN PARK с голосом Честера, и мысль о том, что кто-то другой будет в этой роли, кажется чем-то странным. Ещё не выпущенная музыка с Emily мне нравится. Я думаю, что её голос невероятен. И люди, которые так сильно связаны с Честером, должны знать, что я считаю, что Честер был единственным в своём роде человеком и единственным в своем роде вокалистом, и Emily тоже является единственным в своём роде человеком и единственным в своём роде вокалистом. Она не пытается быть им. Она старается быть собой. И так получилось, что я думаю, что её пение в этих песнях звучит как LINKIN PARK».




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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10 сен 2024
gravitgroove
Музыку своровали у Deftones, название - у Парк Горького.
Like!3
10 сен 2024
Rocky Wolfsson
gravitgroove, а девушку из другой группы выдернули, вообще ничего своего...)
Like!2
10 сен 2024
YNWA
Лидер Linkin Park: "Emily не пытается быть Честером - она и есть Честер! Он тот, кем она себя идентифицирует."
Like!5  Dislike!2
10 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Эмили любит Читос?
Like!1
10 сен 2024
Rocky Wolfsson
Вашингтон Ирвинг, принглс, скорее всего...)
Like!1
10 сен 2024
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, любит под закусь. После пары шкаликов Боярыни с литром Косорыловки вперемешку.
Like!1
10 сен 2024
Saint Portnoy
И мы сказочно рады, что Mike Portnoy к нам вернулся! С Кипеловым.
Химия, химия - вся залупа синяя.
Ура!
Like!2
10 сен 2024
C
Crane76
Да не удивительно что не пытается, ибо эта безголосая манда лайв вообще не тянет) В скрим вообще не могёт, хрипит как бомжиха
Like!1  Dislike!4
10 сен 2024
Kliops144
Чекнул лив, все в порядке. При всем своем равнодушии к ЛП после Метеоры максимально одобряю мув. Это стоило сделать уже давным давно, а не доить муму столько лет. А насчет хейтерков-(латентных фанбоев Честера) - так а что же никто не пишет, что Бенингтман тоже не ахти как вживую тащил.

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