Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возра... 133
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 48
*Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью 33
*Лидер STRYPER: «Фанаты хотят слушать альбомы, а не одиночные... 32
*NITA STRAUSS уже пять лет не берёт в рот 26
[= ||| все новости группы



*

Paul Stanley

*



12 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку

11 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе

10 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени

30 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста

15 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»

9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

2 июн 2020 : 		 «Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION

1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»

14 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY исполняет KISS

7 апр 2020 : 		 Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню

3 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY "Tiger King"

1 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY из самоизоляции

29 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY о создании "Love Gun"

28 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Эксперты-самоучки не доведут до добра»

24 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «COVID-19 — не просто простуда!»

17 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Побудьте дома!»

2 фев 2020 : 		 PAUL STANLEY был покорен выступлением Demi Lovato

6 окт 2019 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 фев 2019 : 		 PAUL STANLEY: «У меня отношение к GENE'у SIMMONS'у почти такое же, как к брату»

21 фев 2019 : 		 Фронтмен KISS рассказал о работе таксистом

23 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY записался с R&B-группой

7 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY выпустит новую книгу весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку



*
zoom
*
* *
Фронтмен KISS Paul Stanley раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку по волейболу Керри Уолш Дженнингс после того, как она сказала, что пошла в продуктовый магазин без маски.

Уолш Дженнингс написала в Instagram, что она не носила маску во время шоппинга в выходные, и назвала это «небольшим упражнением в храбрости».

«На днях я прочитала цитату, которая потрясла меня..."К ЭТОМУ НЕ ПРИНУЖДАЛИ, НА ЭТО ДАЛИ СОГЛАСИЕ". Эти слова разбудили меня и вынудили меня зацикливаться на том, как я могу разумно и сострадательно отстаивать свои права и свободы, которые наша конституция предоставила нам всем, БЕЗ того, чтобы быть безрассудными или подвергать опасности кого-либо ещё».

Уолш Дженнингс сказала, что она сочувствует тем, кто потерял близкого человека из-за COVID-19, но также отметила:

«Знайте, что ваша иммунная система предназначена для того, чтобы поддерживать вас во время любой болезни — мы должны работать, чтобы поддерживать всю нашу систему. Я хочу, чтобы люди перестали жить в страхе и начали жить так, чтобы укреплять свои тело, разум и дух».

Paul поделился статьёй на этот счёт и добавил:

«Печально, когда кто-то путает глупость и эгоизм с храбростью. Как насчёт того, чтобы проявить "храбрость", работая в отделении интенсивной терапии без средств индивидуальной защиты? Нет ничего "храброго" в том, чтобы въехать на машине в толпу с завязанными глазами. Давайте остановим эту чушь про "свободу" и "обман". Носите маску».

На следующий день после своего поста Уолш Дженнингс написала следующее:

«Я не искала ничего, кроме способа как выразить свою веру в то, что СВОБОДА — это право, и в условиях хаоса, раскола, страха и неоспоримых эмоций этого времени я считаю, что мы должны помнить о ФАКТЕ, что наши свободы медленно отнимались у нас с нашего согласия».

PAUL STANLEY Slams Olympic Gold Medalist For Saying She Was






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 516

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом