PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку



Фронтмен KISS Paul Stanley раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку по волейболу Керри Уолш Дженнингс после того, как она сказала, что пошла в продуктовый магазин без маски.



Уолш Дженнингс написала в Instagram, что она не носила маску во время шоппинга в выходные, и назвала это «небольшим упражнением в храбрости».



«На днях я прочитала цитату, которая потрясла меня..."К ЭТОМУ НЕ ПРИНУЖДАЛИ, НА ЭТО ДАЛИ СОГЛАСИЕ". Эти слова разбудили меня и вынудили меня зацикливаться на том, как я могу разумно и сострадательно отстаивать свои права и свободы, которые наша конституция предоставила нам всем, БЕЗ того, чтобы быть безрассудными или подвергать опасности кого-либо ещё».



Уолш Дженнингс сказала, что она сочувствует тем, кто потерял близкого человека из-за COVID-19, но также отметила:



«Знайте, что ваша иммунная система предназначена для того, чтобы поддерживать вас во время любой болезни — мы должны работать, чтобы поддерживать всю нашу систему. Я хочу, чтобы люди перестали жить в страхе и начали жить так, чтобы укреплять свои тело, разум и дух».



Paul поделился статьёй на этот счёт и добавил:



«Печально, когда кто-то путает глупость и эгоизм с храбростью. Как насчёт того, чтобы проявить "храбрость", работая в отделении интенсивной терапии без средств индивидуальной защиты? Нет ничего "храброго" в том, чтобы въехать на машине в толпу с завязанными глазами. Давайте остановим эту чушь про "свободу" и "обман". Носите маску».



На следующий день после своего поста Уолш Дженнингс написала следующее:



«Я не искала ничего, кроме способа как выразить свою веру в то, что СВОБОДА — это право, и в условиях хаоса, раскола, страха и неоспоримых эмоций этого времени я считаю, что мы должны помнить о ФАКТЕ, что наши свободы медленно отнимались у нас с нашего согласия».





Three-time Olympic volleyball gold medalist Kerri Walsh Jennings posted on Instagram that she went grocery shopping without a mask and called it "a little exercise in being brave." https://t.co/FVKegfDdMq — CNN (@CNN) September 8, 2020



Sad when someone confuses stupidity and selfishness with bravery. How about showing “bravery” by working in the ICU COVID Unit without PPE? Nothing “brave” about driving a car into a crowd with a blindfold on. Let’s stop the “freedom” and “hoax” nonsense. Wear a mask. https://t.co/dRavDijaQ1 — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) September 8, 2020





