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*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 40
*PANTERA отменили и в Австрии 25
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*

Paul Stanley

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PAUL STANLEY: «Если вы хотите добиться чего-то недосягаемого, вы попросту идиот»



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В новом интервью для радиостанции 98.7 The Gator в Уэст-Палм-Бич фронтмен группы KISS Paul Stanley рассказал о том, как важно ставить перед собой далеко идущие планы в карьере, но в то же время намечать цели, которых можно реально достичь:

«В данном случае то, что могу сделать я, вы, возможно, не сможете сделать через 10 лет или через сто лет. И наоборот — есть вещи, для которых я просто не гожусь. Если бы я решил стать математиком, я был бы бездомным.

Я думаю, что в какой-то момент каждый из нас должен провести своего рода самооценку — жёсткую и честную — того, на что мы способны, а что недосягаемо. И если вы хотите добиться чего-то недосягаемого, вы попросту идиот.

Насколько я знаю, мы живём на этой земле один раз, и время драгоценно. С течением времени оно становится только ценнее. Поэтому я думаю, что всегда важно стремиться к чему-то реалистичному. Это не обязательно должно быть реально для человека рядом с вами, но вы должны верить, что вы можете это сделать.

Я до сих пор помню, как учился в средней школе, и я, конечно, не призываю кого-то другого делать это, но я помню, как один из моих учителей сказал мне: "Почему ты не делаешь домашнее задание?" А я ответил: "Я собираюсь стать рок-звездой". Мне сказали: "Все хотят быть рок-звездами". Я возразил: "Да, но я точно собираюсь ей стать".

Так что вы можете либо обманывать себя, что является безумием, либо вы можете полностью отдаться тому, что, по вашему мнению, вы способны сделать. А препятствия вы увидите только тогда, когда потеряете представление о том, в каком направлении следует двигаться».




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30 янв 2023
resurgamresponses
Паша, а реинкарнация?
30 янв 2023
f
freeze2
resurgamresponses, для него будет сюрпризом

просмотров: 445

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