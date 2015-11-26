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PAUL STANLEY здоров



PAUL STANLEY опубликовал следующее сообщение:



«Мои симптомы COVID были слабыми по сравнению со многими другими, и позвольте мне сказать вам... Он надрал мне задницу. Теперь всё позади».







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