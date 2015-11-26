Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Модель с обложки альбома NIRVANA подала в суд за детскую пор... 59
*Новая песня IRON MAIDEN 47
*Лидер MINISTRY: «Давайте начистоту: это война, и русские её ... 45
*Вокалист NAPALM DEATH — о веганстве 43
*Новая песня EXODUS 33
[= ||| все новости группы



*

Paul Stanley

*



1 сен 2021 : 		 PAUL STANLEY здоров

29 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY о сражении с COVID-19

25 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Как можно не быть фанатом METALLICA?»

9 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует актрису за поддержку насильника

27 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY не против выпуска кулинарной книги

1 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь конечна»

13 май 2021 : 		 PAUL STANLEY — об операциях, которые у него были

6 май 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Отсутствие IRON MAIDEN в ЗСРнР — просто безумие!»

13 апр 2021 : 		 Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг

24 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски

21 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY — об участии Eric'a Singer'a в работе над альбомом SOUL STATION

16 мар 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat. PAUL STANLEY

13 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не считает, что рок мёртв

12 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Мы с GENE SIMMONS никогда не были так близки»

8 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Я так рад второй дозе!»

4 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца

19 фев 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

17 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY привился

11 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон

7 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE SPINNERS от SOUL STATION

31 янв 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

25 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Должностные лица должны нести ответственность за дезу!»

16 янв 2021 : 		 Новый трек SOUL STATION feat PAUL STANLEY

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев

8 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует религиозного активиста
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PAUL STANLEY здоров



*
zoom
*
* *
PAUL STANLEY опубликовал следующее сообщение:

«Мои симптомы COVID были слабыми по сравнению со многими другими, и позвольте мне сказать вам... Он надрал мне задницу. Теперь всё позади».

KISS Frontman PAUL STANLEY: COVID-19



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 175

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом