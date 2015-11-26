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PAUL STANLEY скорбит по технику



PAUL STANLEY сообщил, что Фрэнсис Стюбер, его гитарный техник, умер в возрасте 52 лет:



«Мой дорогой друг, приятель и гитарный техник на протяжении 20 лет Фрэн Стюбер внезапно умер от COVID. Как на сцене, так и вне неё, я очень от него зависел. Моя семья любила его, как и я. Он так гордился своей женой и тремя мальчиками, как и они им. Я в оцепенении».



Стюбер работал на всех сольных турах KISS и Paul'a, а также на разовых выступлениях с 2002 года. Он даже выходил на сцену с группой во время эпизода "Gene Simmons Family Jewels", где KISS выступали перед войсками, и был с Paul'ом, когда Stanley записывал сольный альбом 2006 года "Live To Win".







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