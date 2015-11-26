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Paul Stanley

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|||| сегодня

PAUL STANLEY скорбит по технику



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PAUL STANLEY сообщил, что Фрэнсис Стюбер, его гитарный техник, умер в возрасте 52 лет:

«Мой дорогой друг, приятель и гитарный техник на протяжении 20 лет Фрэн Стюбер внезапно умер от COVID. Как на сцене, так и вне неё, я очень от него зависел. Моя семья любила его, как и я. Он так гордился своей женой и тремя мальчиками, как и они им. Я в оцепенении».

Стюбер работал на всех сольных турах KISS и Paul'a, а также на разовых выступлениях с 2002 года. Он даже выходил на сцену с группой во время эпизода "Gene Simmons Family Jewels", где KISS выступали перед войсками, и был с Paul'ом, когда Stanley записывал сольный альбом 2006 года "Live To Win".

PAUL STANLEY Says He Is



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Peter-Warlock


25 окт 2021, 10:54		А как же вакцина? Ведь они там все вакцинировались.

Санчез


25 окт 2021, 10:57		Peter-Warlock, а вот не помогает ваша вакцина, пусть зарубят себе на носу

Darkside.ru Member

Starbreaker


25 окт 2021, 11:42		Пусть зарубят, это точно :D

Ценный совет от жителя страны, где как раз с сегодняшнего дня опять случился общенациональный локдаун на фоне ежедневных рекордов смертности и заболеваемости. Уровень вакцинации населения - чего-то там около трети, кажется)
В США при этом (где вакцинировано больше половины) уже проходят как стадионные, так и клубные концерты, а в Европе вроде уже и маски постепенно отменяют.

Жаль американцы не прочтут, а то они прямо очень нуждаются в этом ценнейшем совете))


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