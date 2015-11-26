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Paul Stanley

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4 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца

19 фев 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

17 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY привился

11 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY опечален смертью Мэри Уилсон

7 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE SPINNERS от SOUL STATION

31 янв 2021 : 		 Новое видео SOUL STATION feat PAUL STANLEY

25 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Должностные лица должны нести ответственность за дезу!»

16 янв 2021 : 		 Новый трек SOUL STATION feat PAUL STANLEY

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY отстаивает право говорить что ему хочется

11 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует сенаторов-республиканцев

8 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует религиозного активиста

6 янв 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за попытку подтасовки голосов

30 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «600 долларов — это не улучшение!»

25 дек 2020 : 		 Дебютный альбом SOUL STATION выйдет весной

18 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»

12 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION

3 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев

20 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа

11 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY радуется выбору американцев

20 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY опять защищает Байдена

3 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Голосование по почте — реальность»

30 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»

12 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку

11 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе

10 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени

30 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION
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PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца



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PAUL STANLEY отреагировал избиение американца азиатского происхождения. Инцидент произошёл 17 февраля, когда к 27-летнему Денни Киму подошли двое и начали его бить.

«Всё случилось внезапно, они стали говорить просто ужасные вещи. У тебя китайский вирус, уезжай в свой Китай, после чего напали», — рассказал CNN пострадавший.

Stanley отреагировал на это событие:

«Это так деморализует. У нас ведь куда больше общего, чем разделяющего, а внутри мы и вовсе не отличаемся. НИКТО не должен бояться насилия или преследования за то, как он выглядит, где родился или как живёт. СЕРДЕЧНОСТЬ... И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

Представитель LAPD подтвердил ,что детективы расследуют инцидент как преступление на почве нетерпимости. Подозреваются двое 30-летних латиноамериканцев, которые пока не были найдены.

KISS





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Darkside.ru Member

Nerferoth Juventino


4 мар 2021, 11:55		Интересно, а латиносов били за испанку?

Orthodox


4 мар 2021, 12:02		Nerferoth Juventino, а американцев за Ирак, Сербию, Сирию?)

Санчез


4 мар 2021, 12:17		Боже, как же пох...


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