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PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца



PAUL STANLEY отреагировал избиение американца азиатского происхождения. Инцидент произошёл 17 февраля, когда к 27-летнему Денни Киму подошли двое и начали его бить.



«Всё случилось внезапно, они стали говорить просто ужасные вещи. У тебя китайский вирус, уезжай в свой Китай, после чего напали», — рассказал CNN пострадавший.



Stanley отреагировал на это событие:



«Это так деморализует. У нас ведь куда больше общего, чем разделяющего, а внутри мы и вовсе не отличаемся. НИКТО не должен бояться насилия или преследования за то, как он выглядит, где родился или как живёт. СЕРДЕЧНОСТЬ... И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»



Представитель LAPD подтвердил ,что детективы расследуют инцидент как преступление на почве нетерпимости. Подозреваются двое 30-летних латиноамериканцев, которые пока не были найдены.













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