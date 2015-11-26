PAUL STANLEY отреагировал на избиение азиатоамериканца
PAUL STANLEY отреагировал избиение американца азиатского происхождения. Инцидент произошёл 17 февраля, когда к 27-летнему Денни Киму подошли двое и начали его бить.
«Всё случилось внезапно, они стали говорить просто ужасные вещи. У тебя китайский вирус, уезжай в свой Китай, после чего напали», — рассказал CNN пострадавший.
Stanley отреагировал на это событие:
«Это так деморализует. У нас ведь куда больше общего, чем разделяющего, а внутри мы и вовсе не отличаемся. НИКТО не должен бояться насилия или преследования за то, как он выглядит, где родился или как живёт. СЕРДЕЧНОСТЬ... И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»
Представитель LAPD подтвердил ,что детективы расследуют инцидент как преступление на почве нетерпимости. Подозреваются двое 30-летних латиноамериканцев, которые пока не были найдены.
Nerferoth Juventino
Orthodox
Санчез
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