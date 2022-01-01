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PAUL STANLEY — о преодолении проблем в отношениях с GENE'ом SIMMONS'ом



Во время сессии вопросов и ответов с фанатами на борту Kiss Kruise 28 октября этого года фронтмена группы KISS Paul'a Stanley спросили, что нового он узнал о себе благодаря 50-летней дружбе и рабочим отношениям с сооснователем KISS Gene'ом Simmons'ом, на что он ответил:



«Это интересный вопрос. Да, мы очень разные, но мы определённо разделяем гордость за то, что мы делаем, у нас похожее отношение к работе. Возможно, потому что наши родители приехали из Европы, где, как мне кажется, это очень важно — гордость за работу, которой ты занимаешься, и упорный труд за свои деньги. Кроме того, была одна вещь, которой я долго пытался научиться, и я думаю, что Gene тоже... Я имею в виду, что он для меня семья — он брат. Я помню, что некоторые вещи, связанные с ним, раньше сводили меня с ума. Потом я понял, что это не его проблема, это моя проблема. Когда люди делают что-то, и это беспокоит вас, вам нужно выяснить, почему это беспокоит вас, а не ждать, что они изменятся. Дело не в них. Я просто должен был понять: "Подожди минутку. Это моя проблема, которая меня беспокоит. И почему это меня беспокоит? Потому что он может быть только самим собой. Он никогда не будет мной, а я никогда не буду им". Так что это просто вопрос отношения. Мы не изменим никого другого, поэтому нам нужно понять, почему это беспокоит нас».







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