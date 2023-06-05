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PAUL STANLEY — о Pride Mouth



PAUL STANLEY прокомментировал объявленный губернатором Калифорнии Pride Mouth 2023, который отмечается в этом году в июне. В этом месяце — и каждый месяц — Калифорния поддерживает сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квиров (LGBTQ+), гордясь тем, кто они есть, и кого они любят.



«Каждый имеет право быть тем, кто он есть. Жизнь слишком коротка, чтобы быть кем-то другим... Каждый должен гордиться тем, кто он есть. Гордитесь тем, кто вы есть, если это то, чем стоит гордиться... Критерий гордости — быть хорошим человеком, а не трансгендером или представителем любого другого пола».







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