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Paul Stanley

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PAUL STANLEY — о Pride Mouth



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PAUL STANLEY прокомментировал объявленный губернатором Калифорнии Pride Mouth 2023, который отмечается в этом году в июне. В этом месяце — и каждый месяц — Калифорния поддерживает сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и квиров (LGBTQ+), гордясь тем, кто они есть, и кого они любят.

«Каждый имеет право быть тем, кто он есть. Жизнь слишком коротка, чтобы быть кем-то другим... Каждый должен гордиться тем, кто он есть. Гордитесь тем, кто вы есть, если это то, чем стоит гордиться... Критерий гордости — быть хорошим человеком, а не трансгендером или представителем любого другого пола».




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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5 июн 2023
R
R0ck_N_R0lla
Критерий гордости — быть хорошим человеком, а не трансгендером или представителем любого другого пола».
==
хорошо сказано. можно быть натуралом, но пидорасом
Like!2
5 июн 2023
A
Alex Wolf
Pride Mouth - это как?
5 июн 2023
grgr
Alex Wolf, это куда.
Like!2
5 июн 2023
rassol
Alex Wolf, это "гордая пасть" буквально.
5 июн 2023
Klawd Air
Там всë одно, да потому. Тот случай, когда слово "заебали" совершенно не хочется употреблять по вполне понятным причинам.😄
Like!1
5 июн 2023
F
Fixxxxer
База от Пола Стенли!
5 июн 2023
g
greesevold1
Заклюют теперь Пола, у них если ЛГБТ - то автоматом "хороший"

просмотров: 780

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