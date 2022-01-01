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PAUL STANLEY продаёт машину



PAUL STANLEY выставил на аукцион 2022 года кабриолет Chevrolet Corvette Stingray.



Компания Barrett-Jackson выставляет на аукцион 2022 года в Лас-Вегасе, который будет проходить с 30 июня по 2 июля в Западном зале конференц-центра Лас-Вегаса, кабриолет C8 Corvette без предварительного резерва.



Во время презентации C7 Corvette в 2013 году Stanley познакомился с высшим руководством Chevrolet, а затем президент Chevrolet Марк Ройсс спросил его, не хотел бы он принять участие в разработке модели Stingray 2015 года для выставки SEMA в 2014 году. Он согласился и вместе с командой дизайнеров разработал окраску, вдохновлённую увиденным им суперкаром, которая невероятно близка к варианту окраски Long Beach Red, который Chevrolet начал предлагать в 2016 году.



После завершения проекта Stanley сказал, что он очень рад, что Chevrolet поднимет планку дизайна и технологий в отношении C8.



В результате C8, оснащенный 6,2-литровым V8 в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, был окрашен в яркий красный металлик, также известный как металлик с оттенком красного тумана и являющийся преемником красного цвета Long Beach Red, который он помог создать. Сопутствующий интерьер цвета сиденья и оловянные колеса в совокупности придают автомобилю более теплый и насыщенный оттенок, чем другие цвета, обычно встречающиеся на американских автомобилях.



«Я предпочитаю привлекать внимание недосказанностью, а не чрезмерностью; это просто мои предпочтения», — заявил музыкант.



Хотя он любит этот автомобиль, он выставляет его на аукцион, потому что «не может поступить с ним справедливо», так как очень дорожит этим автомобилем, его родословной и номером.



«Я хочу, чтобы он достался кому-то, кто сможет получить от него больше пользы, будь то пополнение коллекции или вождение».



Победитель также получит фирменную гитару Ibanez PS120 Paul Stanley Signature.













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