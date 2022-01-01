Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
*Консультант METALLICA: «Lars Ulrich не смог исцелить боль Da... 9
*Новое видео CREMATORY 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
[= ||| все новости группы



*

Paul Stanley

*



25 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY продаёт машину

17 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY составил список лучших вокалистов

16 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY — о призывах KIM KARDASHIAN

1 фев 2022 : 		 DESMOND CHILD: «Я всем обязан PAUL'у STANLEY»

31 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY переживал, что его песню спел GENE SIMMONS

27 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY — о 70-летии

29 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY клеймит антиваксеров

28 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY: «У меня омикрон. И у семьи»

23 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY — о новом фильме о THE BEATLES

18 дек 2021 : 		 PAUL STANLEY перенес операцию

17 ноя 2021 : 		 PAUL STANLEY осуждает противников вакцинации

8 ноя 2021 : 		 Умер отец PAUL STANLEY

5 ноя 2021 : 		 Как готовит PAUL STANLEY?

25 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY скорбит по технику

24 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY о предписаниям учителям Техаса иметь альтернативынй взгляд на Холокост

19 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены

1 сен 2021 : 		 PAUL STANLEY здоров

29 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY о сражении с COVID-19

25 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Как можно не быть фанатом METALLICA?»

9 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY критикует актрису за поддержку насильника

27 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY не против выпуска кулинарной книги

1 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что жизнь конечна»

13 май 2021 : 		 PAUL STANLEY — об операциях, которые у него были

6 май 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Отсутствие IRON MAIDEN в ЗСРнР — просто безумие!»

13 апр 2021 : 		 Отец PAUL STANLEY пошёл на второй круг

24 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сожалеет, что многие люди не хотят носить маски
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PAUL STANLEY продаёт машину



zoom
PAUL STANLEY выставил на аукцион 2022 года кабриолет Chevrolet Corvette Stingray.

Компания Barrett-Jackson выставляет на аукцион 2022 года в Лас-Вегасе, который будет проходить с 30 июня по 2 июля в Западном зале конференц-центра Лас-Вегаса, кабриолет C8 Corvette без предварительного резерва.

Во время презентации C7 Corvette в 2013 году Stanley познакомился с высшим руководством Chevrolet, а затем президент Chevrolet Марк Ройсс спросил его, не хотел бы он принять участие в разработке модели Stingray 2015 года для выставки SEMA в 2014 году. Он согласился и вместе с командой дизайнеров разработал окраску, вдохновлённую увиденным им суперкаром, которая невероятно близка к варианту окраски Long Beach Red, который Chevrolet начал предлагать в 2016 году.

После завершения проекта Stanley сказал, что он очень рад, что Chevrolet поднимет планку дизайна и технологий в отношении C8.

В результате C8, оснащенный 6,2-литровым V8 в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, был окрашен в яркий красный металлик, также известный как металлик с оттенком красного тумана и являющийся преемником красного цвета Long Beach Red, который он помог создать. Сопутствующий интерьер цвета сиденья и оловянные колеса в совокупности придают автомобилю более теплый и насыщенный оттенок, чем другие цвета, обычно встречающиеся на американских автомобилях.

«Я предпочитаю привлекать внимание недосказанностью, а не чрезмерностью; это просто мои предпочтения», — заявил музыкант.

Хотя он любит этот автомобиль, он выставляет его на аукцион, потому что «не может поступить с ним справедливо», так как очень дорожит этим автомобилем, его родословной и номером.

«Я хочу, чтобы он достался кому-то, кто сможет получить от него больше пользы, будь то пополнение коллекции или вождение».

Победитель также получит фирменную гитару Ibanez PS120 Paul Stanley Signature.

KISS Frontman PAUL STANLEY Is Auctioning 2022 Chevrolet Corvette Stingray Convertible





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 390

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом