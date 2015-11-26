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Paul Stanley

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18 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»

12 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY — о дебютном альбоме SOUL STATION

3 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY обвиняет сенаторов-республиканцев

20 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует участника команды Трампа

11 ноя 2020 : 		 PAUL STANLEY радуется выбору американцев

20 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY опять защищает Байдена

3 окт 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Голосование по почте — реальность»

30 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Раз не носишь маску, зачем останавливаешься на красный?»

12 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует олимпийскую чемпионку

11 сен 2020 : 		 PAUL STANLEY задаёт вопросы о Трампе

10 авг 2020 : 		 PAUL STANLEY призвал не портить бюллетени

30 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY завершает работу над SOUL STATION

25 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста

15 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам с Gene'ом лучше вместе!»

9 июл 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Не слушайте теории заговора, носите маску»

13 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY критикует Трампа за его обвинения 75-летнего мужчины

2 июн 2020 : 		 «Социально дистанцированное» видео от PAUL STANLEY и SOUL STATION

1 июн 2020 : 		 PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе

13 май 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нам предстоит пройти еще большой путь...»

17 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Нужен совет по COVID-19 — слушайте профи»

14 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY исполняет KISS

7 апр 2020 : 		 Отец PAUL'a STANLEY разменял сотню

3 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY "Tiger King"

1 апр 2020 : 		 PAUL STANLEY из самоизоляции

29 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY о создании "Love Gun"

28 мар 2020 : 		 PAUL STANLEY: «Эксперты-самоучки не доведут до добра»
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|||| сегодня

PAUL STANLEY: «Настал момент понять, что мы не одиноки»



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PAUL STANLEY в недавнем интервью заявил, что знает способ, которым он и его товарищи по группе попрощаются с непростым годом.

«Надеюсь, что большинство из нас пережили этот год, и мы отряхнёмся от пыли и двинемся вперёд. Так что это время для товарищества и осознания того, что мы не одиноки и не изолированы. И я особенно хорошо это понимаю. Я позабочусь о том, чтобы каждый человек это знал и понимал, что всё это для него!».

GENE SIMMONS добавил: «Когда вы видите фейерверк, последнее, что вы хотите сделать, это подумать о том, что всё это значит. Дело не в этом. Дело в том, чтобы наслаждаться и радоваться жизни. И мы намерены это осуществить.

Забудь о 2020 годе — это заноза в заднице. 2021 год будет гораздо лучшим временем для планеты Земля для всех».

KISS



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