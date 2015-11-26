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PAUL STANLEY : «Настал момент понять, что мы не одиноки»



PAUL STANLEY в недавнем интервью заявил, что знает способ, которым он и его товарищи по группе попрощаются с непростым годом.



«Надеюсь, что большинство из нас пережили этот год, и мы отряхнёмся от пыли и двинемся вперёд. Так что это время для товарищества и осознания того, что мы не одиноки и не изолированы. И я особенно хорошо это понимаю. Я позабочусь о том, чтобы каждый человек это знал и понимал, что всё это для него!».



GENE SIMMONS добавил: «Когда вы видите фейерверк, последнее, что вы хотите сделать, это подумать о том, что всё это значит. Дело не в этом. Дело в том, чтобы наслаждаться и радоваться жизни. И мы намерены это осуществить.



Забудь о 2020 годе — это заноза в заднице. 2021 год будет гораздо лучшим временем для планеты Земля для всех».







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