Кавер-версия THE SPINNERS от SOUL STATION



"Could It Be I'm Falling In Love", новая песня группы SOUL STATION feat PAUL STANLEY, доступна для прослушивания ниже. В оригинале эту песню записали THE SPINNERS, а версия группы войдет в дебютную пластинку "Now And Then", выход которой запланирован на этот год.



Трек-лист:



01. Could It Be I'm Falling In Love



02. I Do



03. I, Oh I



04. Ooo Baby Baby



05. O-O-H Child



06. Save Me (From You)



07. Just My Imagination (Running Away With Me)



08. Whenever You're Ready (I'm Here)



09. The Tracks Of My Tears



10. Let's Stay Together



11. La-La – Means I Love You



12. Lorelei



13. You Are Everything



14. Baby I Need Your Loving































