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PAUL STANLEY опять защищает Байдена
Фронтмен KISS Paul Stanley встал на защиту бывшего вице-президента Джо Байдена после того, как один высокий чин из кампании Дональда Трампа сравнил ощущения от бывшей мэрии Байдена на ABC News с ощущениями от эпизода любимого детского сериала "Mister Rogers' Neighborhood".
«Ну что же, @JoeBiden @ABCPolitics townhall сходны по ощущением с просмотром эпизода "Mr Rodgers Neighborhood"», — заявила Мерседес Шлапп, старший советник кампании Трампа в Твиттере, неправильно написав фамилию покойного Фреда Роджерса.
Stanley решил не оставлять эти слова без ответа, и в свою очередь отписался:
«После столь издевательских сравнений с мистером Роджерсом нам лишний раз показали, насколько важно нажать на кнопку перезагрузки. Когда это мы стали свысока смотреть на доброту и сочувствие? Сравнение с мистером Роджерсом должно быть почётным знаком. Давайте переосмыслим то, чему мы подражаем, и что действительно круто».
Бывший вокалист SKID ROW Sebastian Bach, который часто пишет в твиттере в поддержку Байдена, согласился с этим мнением и добавил:
«Мистер Роджерс в роли президента был бы куда лучше того, кто есть у нас сейчас».
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YNWA
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