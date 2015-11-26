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PAUL STANLEY опять защищает Байдена



Фронтмен KISS Paul Stanley встал на защиту бывшего вице-президента Джо Байдена после того, как один высокий чин из кампании Дональда Трампа сравнил ощущения от бывшей мэрии Байдена на ABC News с ощущениями от эпизода любимого детского сериала "Mister Rogers' Neighborhood".



«Ну что же, @JoeBiden @ABCPolitics townhall сходны по ощущением с просмотром эпизода "Mr Rodgers Neighborhood"», — заявила Мерседес Шлапп, старший советник кампании Трампа в Твиттере, неправильно написав фамилию покойного Фреда Роджерса.



Stanley решил не оставлять эти слова без ответа, и в свою очередь отписался:



«После столь издевательских сравнений с мистером Роджерсом нам лишний раз показали, насколько важно нажать на кнопку перезагрузки. Когда это мы стали свысока смотреть на доброту и сочувствие? Сравнение с мистером Роджерсом должно быть почётным знаком. Давайте переосмыслим то, чему мы подражаем, и что действительно круто».



Бывший вокалист SKID ROW Sebastian Bach, который часто пишет в твиттере в поддержку Байдена, согласился с этим мнением и добавил:



«Мистер Роджерс в роли президента был бы куда лучше того, кто есть у нас сейчас».







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