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Paul Stanley

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12 янв 2024 : 		 PAUL STANLEY: «Давайте перестанем говорить "я имею право на свое мнение"»

8 авг 2023 : 		 PAUL STANLEY хвалит Тейлор Свифт

5 июн 2023 : 		 PAUL STANLEY — о Pride Month

8 май 2023 : 		 TED NUGENT: «Paul попал своими словами в яблочко»

5 май 2023 : 		 PAUL STANLEY сдал назад

4 май 2023 : 		 PAUL STANLEY — о гендерной идентичности

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY критикует Марджори Тейлор Грин

20 фев 2023 : 		 PAUL STANLEY почтил память Ракель Уэлч

30 янв 2023 : 		 PAUL STANLEY: «Если вы хотите добиться чего-то недосягаемого, вы попросту идиот»

4 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Больно мне, больно!»

3 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY — о преодолении проблем в отношениях с GENE'ом SIMMONS'ом

2 ноя 2022 : 		 PAUL STANLEY заявил, что JIMMY PAGE пишет картины звуком

23 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста — 2

13 окт 2022 : 		 PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста

3 сен 2022 : 		 PAUL STANLEY — о расселении бездомных по гостиницам

5 авг 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует местное ТВ

14 июн 2022 : 		 ACE FREHLEY подколол PAUL'а STANLEY

7 июн 2022 : 		 PAUL STANLEY: «Культура отмены опаснее того, что она отменяет»

26 май 2022 : 		 PAUL STANLEY о стрельбе в Техасе

26 май 2022 : 		 Видео с выступления PAUL STANLEY's SOUL STATION

29 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY критикует Илона Маска

25 апр 2022 : 		 PAUL STANLEY продаёт машину

17 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY составил список лучших вокалистов

16 мар 2022 : 		 PAUL STANLEY — о призывах KIM KARDASHIAN

1 фев 2022 : 		 DESMOND CHILD: «Я всем обязан PAUL'у STANLEY»

31 янв 2022 : 		 PAUL STANLEY переживал, что его песню спел GENE SIMMONS
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|||| сегодня

PAUL STANLEY: «Давайте перестанем говорить "я имею право на свое мнение"»



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PAUL STANLEY в начале года зашел в Х и написал:

«С Новым годом. Давайте перестанем говорить "я имею право на свое мнение". Если вы не провели собственное убедительное исследование, основанное на фактах, или же повторяете то, что слышали или вам сказали, то вы являетесь частью проблемы и того ущерба, который она наносит. Мы все заслуживаем большего друг от друга!»

Happy New Year. LetвЂ™s stop with вЂњIвЂ™m entitled to my opinionвЂќ. At what cost to this world? If you havenвЂ™t done your own credible fact based research or parrot what youвЂ™ve heard or been told, YOU are part of the problem and the damage it causes. We all deserve more from each other






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12 янв 2024
AnyMetalYouLike
Что-то я не вижу чтобы он приложил к своему "великолепному" высказыванию какое-либо исследование. Умник бл##ь.

просмотров: 461

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