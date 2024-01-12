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PAUL STANLEY: «Давайте перестанем говорить "я имею право на свое мнение"»



PAUL STANLEY в начале года зашел в Х и написал:



«С Новым годом. Давайте перестанем говорить "я имею право на свое мнение". Если вы не провели собственное убедительное исследование, основанное на фактах, или же повторяете то, что слышали или вам сказали, то вы являетесь частью проблемы и того ущерба, который она наносит. Мы все заслуживаем большего друг от друга!»

Happy New Year. LetвЂ™s stop with вЂњIвЂ™m entitled to my opinionвЂќ. At what cost to this world? If you havenвЂ™t done your own credible fact based research or parrot what youвЂ™ve heard or been told, YOU are part of the problem and the damage it causes. We all deserve more from each other













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